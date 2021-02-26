Целый мир вокруг

В области проходит дистанционный интернет-конкурс «Краеведческий час: большие открытия малой родины».

Его организатором выступил Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

– Цель этого конкурса – приобщение школьников к краеведению и экологическому образованию, исследовательской и природоохранной деятельности, историческому, культурному и духовному наследию родного края, изучение малой родины, – пояснили в центре «Дарын». – Он приурочен к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В заключительном этапе конкурса принимают участие 145 человек – победители и призёры отборочных этапов, учащиеся 7 – 9 классов внешкольных организаций дополнительного образования и общеобразовательных школ области.

Определены три номинации: «Независимость и история», в которой представлены информационные проекты (доклады, интервью, аналитические статьи, документальные материалы, фоторепортажи, видеоматериалы, публикации в интернете или локальных сетях);

«Краеведческий атлас: мой родной край» – исследование родного края, обобщение и систематизация краеведческого материала в картосхемах с краткой характеристикой и иллюстрациями природных компонентов, населения района и т.д.

«Дух Великой степи» – в этой творческой номинации будут представлены изделия, сделанные своими руками из природного материала. Например, резьба и роспись (по дереву, ткани, стеклу, металлу), вышивка, кружевоплетение, вязание крючком, лоскутная пластика, вышивка лентами, гильоширование, панно, картины, бисероплетение и прочее.

По итогам конкурса члены жюри определят победителей, основываясь на таких критериях, как полнота раскрытия темы и номинаций, смысловая и композиционная целостность, творческий подход, оригинальность, качество содержания, поисково-исследовательский характер работы, художественное и техническое качество материалов

и другие.

Победителей наградят дипломами, остальные получат сертификаты об участии в конкурсе.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников