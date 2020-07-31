Цель – повышение качества жизни

Кандидаты в депутаты Сената Парламента от Восточного Казахстана вступили в предвыборную борьбу.

Выборы в Сенат Казахстана пройдут 12 августа. От регионов республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.

Два кандидата в Восточно-Казахстанской области – Ольга Булавкина, аким Бородулихинского района, и Игорь Панченко, секретарь Риддерского городского маслихата, уже приступили к разъяснению своей предвыборной программы.

Встречи кандидатов проходят с выборщиками – депутатами областного, районных и городских маслихатов области лично и посредством видеоконференцсвязи.

В ходе ряда прошедших встреч Игорь Панченко ознакомил выборщиков со своей предвыборной программой. Кандидат в депутаты Сената Парламента РК намерен осуществлять свою депутатскую деятельность во всех сферах – в здравоохранении, образовании, ЖКХ, агропромышленном комплексе, а также в развитии человеческого ресурса.

– Мой жизненный опыт, работа на производстве, многолетняя работа в органах исполнительной и представительной власти позволяют реально оценивать свой потенциал, успешно решать вопросы, с которыми ко мне обращаются избиратели, – отметил Игорь Панченко.

В основе предвыборной программы кандидата в депутаты Сената Парламента РК Ольги Булавкиной лежит повышение качества медицинского обслуживания, реформа системы образования в Казахстане, развитие приграничных территорий, а также поддержка предпринимательства.

– Благополучие граждан, повышение качества жизни – наша главная общая цель. Мы должны работать с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы почувствовал каждый казахстанец, – подчеркнула Ольга Булавкина.

Во время встреч с выборщиками кандидатами учтены все вопросы и пожелания.

Бахыт Сарсембаева