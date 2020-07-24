Cветоч Востока

Вопрос о роли личности в истории кажется мелким перед фигурами, повлиявшими на развитие цивилизаций и принадлежащими вечности. Среди воистину обессмертивших свое имя – наш великий земляк Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки, или сокращенно – аль-Фараби, по месту рождения гения. Позднее город у впадения Арыси в Сырдарью был назван Отраром.

Научный и духовный вклад в копилку общечеловеческой мудрости величайшего мыслителя-энциклопедиста, прозванного Вторым Учителем после Аристотеля, значителен и многогранен. По тематике его исследования охватили почти все отрасли тогдашней науки, а трактаты по астрономии, математике, логике, социологии, медицине, естествознанию, музыке, лингвистике, поэзии и риторике составили основу философии и искусствоведения раннего Средневековья и эпохи Возрождения.

VIII–XII вв. стали периодом наивысшего всплеска культуры исламского мира. Видный ученый-востоковед Николай Конрад писал: «В эти столетия там имел место величайший для того времени расцвет науки, философии и просвещения. Аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна), Аль-Хорезми, Аль-Бируни и другие современники этого великого расцвета создавали направления научной и философской мысли, приняв философское и научное наследие древнего мира».

Ученые мужи Востока выполнили историческую миссию по спасению эллинской культуры, которая изживалась и уничтожалась в Западной Европе как нехристианская. Аль-Фараби и целая плеяда светил перевели на арабский язык труды Платона, Аристотеля и других основоположников ряда наук и учений. Арабский халифат и «добродетельный город» Багдад, где творил просветитель-новатор, без преувеличения, долгое время были мировым центром научной мысли.

Сын Великой степи отличался неутолимой жаждой знаний. Отринув земные блага и радости, он постигал язык за языком, дабы получить доступ к интеллектуальным кладезям всего человечества. Не отсюда ли столь широкий кругозор аль-Фараби и феноменальный диапазон его научных интересов? В библиотеках различных городов в разных частях света обнаружено порядка 160 трактатов ученого-универсала, свидетельствующих о безусловном влиянии на общегуманитарный прогресс выходца из некогда знаменитого Фараба.

И я готов присоединиться к словам члена-корреспондента НАН РК, доктора филологических наук Абсаттара Дербисали, недавно высказанным в печати: «Абу Наср аль-Фараби – гордость не только тюркских народов, но и всей исламской цивилизации, всего мира. Тот факт, что ученый является нашим земляком, очень важен для нас. И будет закономерным, если мы назовем себя потомками гения».

Для доказательства этого утверждения уважаемый востоко- и религиовед наряду с другими учеными сделал очень много. Что было крайне сложно, ведь современными учеными Второй Учитель воспринимался как «человек мира».

Взять его трактат «Слово о классификации наук», изначально считавшийся «законодательным сводом» для арабских и еврейских ученых, а с XII века, после перевода на латынь, возведенный в ранг хрестоматийных учебников и на Западе.

Не менее популярным стал философский трактат «О взглядах жителей добродетельного города», доныне не утративший актуальности, поскольку идеальное общество счастья и справедливости, каким его замыслил человеколюбивый предтеча социальных утопий, до сих пор не построено. При этом первый опыт прогнозирования «революции без крови и потрясений» утопией совершенно не выглядит, а, напротив, основан на прагматизме и обращен к конкретному городу – обожаемому аскетом-книжником Багдаду.

Пожалуй, «не объять» всех наук, в которых сказал свое веское слово многомудрый фарабец. Интернет выдает полное разнообразие трактатов. Вот один из списков: «Руководство по геометрическим построениям», «Трактат о достоверном и недостоверном в приговорах звезд», «Об органах человека», «Книга высоких рассуждений об элементах науки физики», «Об органах животных», «О необходимости искусства химии», «О словарях», «Книга о стихах и риторике», «Книга об искусстве письма», «Книга о каллиграфии», «О буквах и произношении», «Слово о пустоте».

Последний из перечисленных трактатов, собственно, первая в истории работа о вакууме. Аль-Фараби по тому времени смело предположил, что воздух занимает пространство, и что его объем может быть увеличен. Он даже провел ряд экспериментов, испытывая воздушное пространство под водой.

О логику ломали копья древние. Аль-Фараби и здесь нашел прославивший его выход из тупика, поставив во главу угла две категории – идею и доказательство. Истинно верующий человек, он тем не менее философию отделил от теологии, и позиция мудрейшего возобладала в умах.

Много ценного привнес он также в социологию и психологию. В частности, разработал концепцию социальной психологии, которая предопределяет благоразумность общественного бытия: человек испытывает неизбежную потребность в общении с другими людьми в целях выживания.

Великий во всем, к чему ни прикасался, аль-Фараби к тому же прослыл искусным мастером и тонким исполнителем. Известно, что он изобрел и сам изготовил несколько музыкальных инструментов, на которых виртуозно играл.

Трехструнное «детище» гения, формой напоминающее домбру, было воссоздано несколько лет назад семейским умельцем Аргынбеком Ахметжановым и получило название «альфара».

«Время – вещь необычайно длинная», – писал Владимир Маяковский. Но ученые-энтузиасты благодаря своему упорству и праведной неодолимой воле «приблизили» к нам из глубины эпох светоч Востока, доказав, что аль-Фараби – уроженец земли казахской.

Да не простой, о чем свидетельствует сановно-титульная часть «Тархан» в полном имени. И вырос в довольно крупном городе, где только мужского населения проживало 70 тыс. человек. Там и первоначальное достойное образование получил, то есть был подготовлен к Багдаду.

Как был подготовлен к эпической «битве» за возвращение аль-Фараби в лоно родной истории доблестный рыцарь научной истины Акжан Машанов, под стать своему кумиру – ученый-энциклопедист. Член-корреспондент АН КазССР, доктор геолого-минералогических наук, он хорошо известен не только как основоположник геомеханики и инициатор методов геометрии недр, но и как толкователь Корана и автор труда «Научные основы ислама», основатель национальной научной фантастики (романы «Путешествие в глубь земли» и «Тайна земли») и разработчик словарей по горному делу, геологии и металлургии. Еще он проявил себя как блестящий знаток отечественной истории и переводчик трудов аль-Фараби на казахский язык.

В 1956 году ученый-подвижник поставил пред собой задачу исследования «казахстанских корней» аль-Фараби. Без государственного содействия подобное было крайне сложно осуществить. Но вскоре он нашел решительную поддержку в лице выдающегося ученого и организатора науки Каныша Сатпаева, в то время президента Академии наук республики, резолюция которого «Согласен. Реализовать» на докладной записке заявителя, по сути, положила начало фарабиеведению в Казахстане.

Акжан Машанов приложил максимум усилий для приобретения копий трактатов великого мыслителя из множества научных центров в Азии и Европе. Затем появились переводы, исследовательские, аналитические работы, объемный труд «Аристотель Востока», исторический роман «Аль-Фараби». Последовали поездки в бывшие «оазисы науки», где жил искатель истины, опередивший само время.

В итоге Акжан Машанов, в признание заслуг уважительно прозванный арабскими коллегами аль-Машани, не только отыскал священную могилу, но и убедил ученый мир, что аль-Фараби – родом из земли казахской.

С целью расширения научных поисков и координации действий по подготовке 1100-летнего юбилея аль-Фараби Президиумом Академии наук Казахстана в 1967 году была создана специальная комиссия по изучению и пропаганде его наследия. Тон и здесь задавал аль-Машани. Вместе с кандидатом физико-математических наук Ауданбеком Кобесовым они переводили произведения «юбиляра» на казахский язык и публиковали на страницах республиканского журнала «Білім және еңбек», а в 1969 году издали избранные сочинения сборником.

Однако всенародное поклонение собирательному образу великого предка началось, когда к делу подключились писатели и публицисты. Особенно всех нас потрясли книги Дукенбая Досжана «Тұлпардың ізімен» и Ануара Алимжанова «Сувенир из Отрара».

Но еще ранее, в 1966 году, Всемирный конгресс математиков признал, что аль-Фараби – казахский гений в истории физико-математических, музыкальных и астрономических наук, и счел необходимым отметить его «тысячу и сто лет» на мировом уровне.

Научное и творческое наследие мыслителя-энциклопедиста вызвало пристальный интерес многих ученых не только в Казахстане, но и за рубежом. Среди них М. Штейншнейдер, Г. Зутер, Ф. Детирици, Б. Гафуров, С. Григорян, А. Сагадеев, Ю. Завдовский, А. Маргулан,

О. Жаутыков, А. Касымжанов, А. Нысанбаев, А. Дербисали, М. Бурабаев, К. Жарыкбаев,

М. Хайруллаев, К. Таджиков, Г. Курмангалиева.

В большей мере я осведомлен о поисках и находках коллег-математиков, обращавшихся к наследию аль-Фараби в этой области. Так вот, следуя их аргументации, вполне можно утверждать, что…

До нас дошли математические труды аль-Фараби «Последовательность наук», или «Классификация наук», «Дополнительная книга Алмагеста», «Объяснение трудностей первых и пятых книг «Начала» Евклида», «Духовные методы, отражающие природу через геометрические фигуры». Плюс к тому много информации, имеющей прямое и косвенное отношение к математике, содержится в трудах «Большая книга музыки» и «Комментарии к Алмагесту».

Проведение столь сложных научных исследований в Средние века можно расценить как мощный интеллектуальный прорыв.

Известный ученый-педагог Кажи Нурсултанов в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Очерки истории математических знаний в Казахстане и вопросы использования ее материалов в педагогическом процессе казахской школы». Его научным руководителем выступил доктор физико-математических наук, профессор Ф. Д. Крамар, а оппонентом – доктор физико-математических наук, профессор, академик О. А. Жаутыков. Диссертация посвящена актуальным проблемам этнопедагогики и связана с изучением историко-научного наследия аль-Фараби в средней школе по предмету «математика».

Здесь доказывается, что аль-Фараби является основателем научной дидактики на Востоке. Трактат Ат-Тафтазани свидетельствует: углубленный научный подход к обучению геометрии в школах Востока и Средней Азии берет начало из глубокой древности и имеет продолжение практически до начала ХХ века.

В соответствии с методикой изложения учебники по геометрии должны отличаться от научных трактатов и идей. Этим следует руководствоваться составителям учебных пособий по геометрии для школ и медресе. В комментариях аль-Фараби к первой и пятой книгам «Начала» Евклида приведено его видение об учебнике: «…В соответствии с разумными понятиями, сначала точка, затем линия, затем наружная поверхность, затем идет тело. Однако если говорить об учениках, поскольку в начале обучения ученик склонен понимать то, что чувствует, мы используем сначала методику, соответствующую чувству, а в научном произведении, наоборот, сначала применяется разум. Поэтому обучение должно начинаться с ощущаемого тела».

Аль-Фараби глубоко и комплексно понимал взаимосвязь обучения и воспитания. Он отнес к «воспитательным наукам» арифметику, геометрию, астрономию и музыку: «Эти четыре науки относятся к воспитательным, потому что воспитывают обучающегося, делают его более подготовленным к дальнейшему обучению и указывают ему прямой путь к познанию последующих наук».

«Геометрические приемы искусства» в архитектуре также берут начало в трудах всеведущего универсала. В трактате «О классификации наук» заявлено, что «геометрия имеет две части: прикладная и теоретическая». Или же такая показательная цитата: «… Существует большое количество геометрических приемов искусств. Часть из них составляет основу строительного искусства». Опираясь на мнения ученых средневековья, можно сделать вывод, что архитекторы казахской земли и среднеазиатских стран в тот период были знакомы с достижениями математики своего времени и широко использовали их в строительстве.

В Казахстане и в соседних государствах найдено немало убедительных примеров, когда специалисты древности при выборе архитектурной формы основывались на «геометрических подходах искусства». Например, узбекский архитектор С. М. Болатов обнаружил, что при возведении сооружений Х–ХV веков использовалась геометрическая прогрессия, знаменатель которой равен √2, то есть система пропорций, основанная на использовании стороны и диагонали квадрата. Этот метод был применен и при сооружении мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи.

Строительство столь сложного здания, безусловно, требовало от архитекторов специальных знаний. Исследование Л. Ю. Маньковской показало: «Проект мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи был разработан мастером, который хорошо знал теорию создания архитектурных и конструктивных форм и использовал эту теорию гениально». По постройкам кривых арок и куполу мы видим, что туркестанский мастер четко выверил каждый элемент своей композиции.

Если взглянуть на историю развития математики в Казахстане, мы убедимся, что эта наука и ее преподавание были на должном уровне своего времени. Подтверждением того служат дошедшие до наших дней исторические задачи, связанные с бытом кочевников. Кстати, нынче общеизвестно, что термин «алгоритм» берет свое начало от трудов математиков Средней Азии.

С начала XX века представители казахской интеллигенции и меценаты создавали новые школы и разрабатывали для них учебные пособия. Например, в 1920–1921 годы Миржакып Дулатов, Алимхан Ермеков и Султанбек Кожанов написали учебно-методические пособия по математике.

Видный общественный и государственный деятель, один из основателей партии «Алаш», ученый Алимхан Ермеков в ноябре 1935 года стал первым казахом-математиком, получившим звание профессора. Он опубликовал более 50 научных трудов и является автором «Курса высшей математики» на казахском языке.

Выпускник Среднеазиатского университета Ибадулла Акбергенов имел блестящее математическое образование, в 1935 году успешно защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика, лауреата Нобелевской премии Л. В. Канторовича.

С 1970-х годов математическая наука в Казахстане развивалась стремительными темпами. Появились различные научные школы по таким направлениям, как алгебра и логика, дифференциальные уравнения и математическая физика, функциональный анализ, вычислительная математика, математическое моделирование, теоретическая механика, теория механизмов и машин, вычислительная гидродинамика, теория управления и т. д. На казахстанской земле выросла целая плеяда выдающихся математиков. По образному выражению одного из них – Шалтая Смагулова: «Казах испокон веков математик» («Қазақ ежелден математик»). Эти слова высечены на его памятнике.

Работа по изучению и осмыслению жизни, научных трудов аль-Фараби и всего его наследия активно продолжается. В Институте философии, политологии и религиоведения МОН РК проводится цикл исследований по вопросам диалектики, гносеологии и социальной философии ученого. В центре аль-Фараби, созданном в Казахском национальном университете его имени, проводится работа по изучению и пропаганде философского наследия гения.

В этом направлении в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая было проведено большое исследование «Математическое наследие аль-Фараби в условиях современного образования». По его итогам разработан учебник для студентов педагогических специальностей и школьников с переводом на казахский язык, издано пять учебно-методических пособий, получено одно авторское свидетельство. В частности, изданы книги «Задачи геометрического построения», «Тригонометрическое наследие аль-Фараби», «Арифметика, алгебра и теория музыки аль-Фараби в условиях современного образования», «Геометрическое наследие аль-Фараби в современном образовании», Аl-Farabi’s arithmetic, algebra and music’s theory in modern education профессора Е. Ы. Бидайбекова и его учеников. Результаты исследования опубликованы в материалах международных и республиканских конференций, в том числе 43 статьи в журналах, три из них – в высокорейтинговых, входящих в международную базу индексирования Scopus, учащиеся заняли призовые места на республиканском конкурсе научных работ. Один докторант защитил диссертацию на соискание степени доктора философии PhD.

В условиях бурного развития информационных технологий одна из самых высоких целей системы образования – формирование у подрастающего поколения информационной компетентности. В связи с этим назрела необходимость цифровизации национального достояния страны и культурного наследия человечества.

При решении математических задач в трудах аль-Фараби алгоритмически последовательно представлены действия – от постановки условия до решения. Именно алгоритмически. Эти задачи вполне подходят для реализации на компьютере с помощью современных алгоритмических языков. Используя знания, полученные учащимися по информатике и математике, можно визуально изучать математическое наследие аль-Фараби.

Для дальнейших системных научно-методических исследований, направленных на разработку и внедрение в образовательные программы трудов аль-Фараби, считаю необходимым осуществить следующие меры: открыть при поддержке МОН РК специальную республиканскую экспериментальную площадку в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая; запустить новые исследования, направленные на внедрение в современное образование наследия аль-Фараби по математическим, естественным, гуманитарным наукам и педагогическому направлению.

Касательно грядущего 1150-летия Абу Насра аль-Фараби поделюсь планами двух научных сообществ, которые возглавляю. 9–10 октября Национальная инженерная академия РК проведет крупную международную конференцию CITech-2020. С 20 по 22 октября Turkic World Mathematical Society (TWMS) соберет в Ташкенте свой очередной, VII конгресс, где на секции по истории математики будут представлены научные доклады о наследии великого ученого в этой области.

Великий сын земли отрарской принадлежит мировой истории, но мысли его вечны, открытия и прозрения, дарованные гением человечеству, никогда не утратят своей ценности. Важно и дальше с честью нести зажженный им факел знаний.

Бакытжан Жумагулов,

депутат Сената Парламента РК,

президент Математического общества тюркского мира (TWMS)

«Казахстанская правда», № 70,

13 апреля 2020 г.