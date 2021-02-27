Cправедливое общество и эффективное государство

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в 5-м заседании Национального совета общественного доверия.

Национальный совет общественного доверия, ставший важным инструментом реализации концепции «слышащего государства», был создан около полутора лет назад, и прошедшее вчера заседание стало уже пятой встречей в данном формате. За время работы Нацсовета на его площадке поднимались и находили решение вопросы, имеющие большое значение для устойчивого развития и системной модернизации Казахстана.

– На сегодняшний день по предложению Национального совета принято 13 законов. Еще 9 законопроектов разрабатываются. Всем известно, что законотворчество – это ответственный и сложный процесс. С этой точки зрения члены совета проводят огромную работу. Национальный совет начал свою деятельность в качестве консультативно-совещательного органа. А сегодня он стал важной структурой, предлагающей новые реформы, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил членов НСОД за активную и конструктивную работу. На заседании Президент также вновь выразил соболезнования по поводу кончины известного журналиста, члена НСОД Михаила Дорофеева, подчеркнув, что его уход из жизни стал большой потерей.

– В текущих непростых условиях мы последовательно реализуем Стратегию модернизации страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев, приступая к рабочей части своего выступления. – Наши приоритеты неизменны – это повышение качества жизни всех граждан и укрепление человеческого потенциала нации, построение справедливого общества и эффективного государства. На предыдущем заседании совета я объявил, что Год 30-летия Независимости пройдёт под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения экологических проблем. Национальным советом проработано несколько блоков конкретных мер и инициатив, по которым я хочу высказать свою позицию.

СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЁ ДОСТУПНЫМ

В первую очередь Глава государства остановился на вопросах совершенствования политики в области экономики и жилищного строительства.

Как подчеркнул Президент, в Казахстане принимаются масштабные меры для повышения доступности жилья. В том числе государство пошло на беспрецедентный шаг, дав возможность своим гражданам использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Со старта реализации инициативы прошло всего около месяца, но уже тысячи людей сумели купить долгожданное жильё, погасили ипотеку, уменьшили платежи по кредиту.

Вместе с тем, отметил Касым-Жомарт Токаев, жилищный вопрос по-прежнему актуален для казахстанцев. Несмотря на то, что темпы строительства жилья в прошлом году выросли на 11,2%, большинство новостроек (40%) приходится на три города – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. И при этом цена на квадратные метры остаётся очень высокой.

– На расширенном заседании Правительства в январе я поручил разработать новые предложения по совершенствованию жилищной политики. Правительство выдвинуло достаточно эффективные предложения. В целом поддерживаю их. Однако у рынка свои правила.

Из-за конкретных экономических факторов строительные компании сейчас не заинтересованы в строительстве дешёвого жилья.

Поэтому для активизации строительства доступного и качественного жилья необходимо заключить офтейк-контракты, то есть предварительные договоры купли-продажи со строительными компаниями. В соответствии с ними жильё будет приобретаться по цене, установленной программой «Нұрлы жер». Такой подход в рамках пилотных проектов был проработан ранее. Теперь необходимо осуществить это по всей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельная важная задача – это строительство жилья в сельской местности. Работе в этом направлении государство должно оказывать максимальную поддержку, уверен Глава государства, поскольку от неё во многом зависит развитие казахстанских сёл, повышение экономической активности, привлечение туда востребованных специалистов – врачей, учителей, ветеринаров. В связи с этим Президент озвучил следующее предложение: если предприниматель строит в сельской местности дом для своих работников, то государство возмещает ему до 50% стоимости строительства. Правительству поручено внедрить этот подход со второй половины текущего года.

Затронул Глава государства вопрос сбалансированного развития регионов. Он напомнил, что для повышения потенциала регионов созданы социально-предпринимательские корпорации (СПК), и заявил, что настало время переформатировать их работу, преобразовав в полноценные институты. Деятельность СПК должна быть прозрачной и подконтрольной. Министерству национальной экономики необходимо усилить полномочия по координации их работы.

– Одним из главных конкурентных преимуществ Казахстана на глобальном уровне всегда были богатые углеводородные ресурсы. Между тем мир вступил в фазу «большого энергетического перехода». Парадигма экономического развития, основанная на традиционных источниках энергии, безвозвратно уходит в прошлое. Поэтому наряду с мерами по диверсификации экономики и снижению её энергоемкости важно последовательно двигаться в сторону «зелёных» технологий. Не создав благоприятные условия для развития альтернативной энергетики, мы рискуем безнадёжно отстать от мирового прогресса. Медлить в данном вопросе нельзя. Сам я придаю особое значение развитию альтернативной энергетики. Это критически важная сфера, которая будет определять будущее Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству подготовить и внести на рассмотрение в Парламент проект нового закона по вопросам развития альтернативной энергетики, в котором следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии.

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА

Поднял Президент и вопросы развития сферы образования.

Так, отмечая всё возрастающую важность цифровых технологий и Интернета для образования, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить вопрос о продлении на бессрочной основе тарифного плана мобильных операторов «Білім» с безлимитным доступом к 600 казахстанским образовательным ресурсам, а также предоставить школам бесплатный доступ к ним.

– Еще одна важная задача – подготовка педагогических и медицинских кадров. Уже сейчас во многих регионах наблюдается дефицит специалистов в этой сфере. Это очень серьезная проблема, которую надо оперативно решать. Государство приняло конкретные меры для исправления ситуации. Увеличена заработная плата учителей и врачей, растет их социальный статус. Ранее мы приняли решение о повышении стипендии студентам, обучающимся в педагогических вузах. Этот шаг принес свои плоды. Поэтому необходимо также увеличить стипендии в медицинских учебных заведениях, – подчеркнул

Президент.

Другое важное направление – формирование инклюзивной общественной среды.

– Системная поддержка лиц с инвалидностью характерна для прогрессивных и социально ответственных государств. Нам необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом направлении, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что в Казахстане растёт количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели.

– Чтобы пройти обследование, дети вынуждены полгода ждать своей очереди. После чего им требуется всесторонняя комплексная реабилитация. Соответствующих учреждений для этого не хватает. Нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов. Сегодня одна психолого-медико-педагогическая комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения эффективности их работы этот норматив необходимо снизить до 50 тысяч детей. Конечно, это потребует выделения дополнительных ресурсов, но важно, что нуждающиеся в профессиональной помощи дети смогут получать более качественные услуги. Следует также ввести государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку ребят с особыми потребностями, – сказал Президент.

Он также подчеркнул, что необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи.

– Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребёнка с особыми потребностями и его семьи. С учётом имеющихся в регионах специальных учреждений, в нём должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребёнка. Министерству образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на образование. Уверен, все эти меры будут способствовать полноценной реализации потенциала детей с особыми потребностями, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также поручил упростить процедуры по установлению инвалидности путём обращения только в медицинское учреждение через ускорение работы по интеграции информационных систем министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Данный проект в пилотном режиме должен стартовать с 1 июля текущего года, полномасштабно он будет введён с 1 января 2022 года.

Актуален также вопрос обеспечения физического доступа для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и транспортной инфраструктуры.

– На практике маломобильные граждане не всегда имеют элементарную возможность самостоятельно покинуть свой дом и выйти на улицу. Не говоря уже о том, чтобы добраться до какого-либо объекта и передвигаться в нём. Эту тревожную и неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять, – заявил Президент.

Глава государства отметил, что нужно срочно принять действенные нормативные правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу «от порога до порога». Местным исполнительным органам следует разработать список или карту востребованных объектов, которая должна включать все наиболее посещаемые организации (ЦОНы, медицинские, образовательные и другие учреждения), и акимы должны будут привести их в полное соответствие с требованиями обеспечения доступности для лиц с инвалидностью.

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА

Ещё один большой блок вопросов – это защита прав человека.

Здесь Глава государства в первую очередь затронул вопрос безопасности труда. В связи с этим он отметил важность совместной разработки Правительством, представителями работодателей и профсоюзов Плана действий по обеспечению безопасного труда в Казахстане до 2025 года.

– Передовые международные стандарты должны распространяться на всю сферу защиты прав человека в нашей стране, – подчеркнул КасымЖомарт Токаев. – В текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека. Считаю, что такой шаг усилит проводимую государственную политику в этой сфере. Высказался Глава государства и по вопросу охраны здоровья подрастающего поколения, защиты детей и молодёжи от «социальных болезней». Особенный акцент Президент сделал на необходимости борьбы с такой пагубной привычкой, как игровая зависимость. Было предложено ввести административную ответственность юридических лиц вплоть до приостановления действия их лицензии за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних.

Острейшей социальной проблемой является бытовое насилие в отношении женщин.

– Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысячи преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями гос-органов и неправительственных организаций. При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям Министерства внутренних дел по защите женщин и детей от насилия, созданным ещё в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в своё время их штатная численность была сокращена почти наполовину, причём в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Поручаю МВД по возможности восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, – сказал Президент.

Он также озвучил исходящую от членов НСОД инициативу: ввести специализацию женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершённым против женщин и детей, что позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим.

Кроме того, Глава государства рассказал, что получил письмо-обращение видных юристов и общественных деятелей с просьбой законодательно ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие. КасымЖомарт Токаев отметил, что эту инициативу следует широко обсудить.

В фокусе внимания остаётся обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. Ещё в прошлогоднем Послании Глава государства поручал внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все «невидимые» участки в пенитенциарных учреждениях и специальных помещениях полиции. Для этого МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками предстоит разработать План конкретных действий.

– Причём речь идёт о контроле действий не только сотрудников правоохранительных органов, но и заключённых. Поскольку мы знаем, что они используют практику провокационных действий в адрес сотрудников правоохранительных органов. То есть контроль станет обоюдным, и, самое главное, будет обеспечена прозрачность, – добавил Президент.

Далее Глава государства подчеркнул, что строительство правового государства невозможно без сильной и независимой адвокатуры. В рамках Национального совета адвокатская проблематика неоднократно поднималась, многие инициативы нашли отражение в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». В частности, это предложение по исключению нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи, новеллы по повышению состязательности сторон, обеспечению равенства прокурора и адвоката в судебном процессе.

– Прошу парламентариев при рассмотрении данного законопроекта принять во внимание предложения членов Национального совета, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ

Особое значение Глава государства придаёт последовательной реализации политических реформ. Модернизация Казахстана в этой области продолжается, и её главная цель – укрепить страну, повысить качество жизни и благосостояние граждан.

В рамках разработки новой концепции развития местного самоуправления поручено подготовить соответствующий законопроект. В этом году пройдут прямые выборы акимов посёлков, сёл и сельских округов.

– Это будет значимое событие в общественно-политической жизни страны. Все изменения и дополнения в законодательство о выборах прорабатываются. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Только тогда можно будет сказать, что полностью сформирована вся нормативно-правовая база, необходимая для прямых выборов акимов посёлков, сёл и сельских округов. Но мы не ограничиваемся этим. Следующий важный шаг – прямые выборы акимов районов. Я считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, данная инициатива внесёт значительный вклад в демократизацию страны и укрепление института местного управления. В конечном счёте, проведение выборов в районах будет ярким проявлением народовластия, – убежден Глава государства.

Президент также допустил возможность ужесточения ответственности за наличие двойного гражданства. Он потребовал от Правительства и Агентства по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы по ранее данному поручению об увольнении с занимаемых должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства.

Отмечая особую значимость земельного вопроса, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что до этого неоднократно заявлял о том, что казахская земля не будет продаваться иностранцам.

– Все слухи и домыслы по этому вопросу необходимо прекратить. Поручаю раз и навсегда запретить продажу, аренду сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц, доли в которых принадлежат иностранцам. Я решил, что это необходимо осуществить в срочном порядке через законодательную инициативу Президента. Администрация Президента должна разработать соответствующий законопроект. Поручаю в течение месяца создать Комиссию по земельной реформе, которая должна приступить к работе 25 марта. В состав комиссии необходимо включить авторитетных представителей аграрного сектора и экспертов, хорошо разбирающихся в земельном вопросе. Поручаю Правительству до конца августа текущего года прийти к окончательному решению и достичь консенсуса по основным вопросам земельной реформы. Необходимо постоянно информировать население о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. Одна из главных задач – показать максимальную прозрачность работы комиссии и процесса принятия решений. Самое главное, принято принципиальное решение о том, что земля не будет продана иностранцам, – заявил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к членам Нацсовета, отметил, что одна из важнейших задач НСОД – это формирование эффективных связей между государством и обществом и выстраивание конструктивного диалога между различными общественными группами, лидерами мнений.

– К сожалению, сегодня мы наблюдаем снижение качественного уровня общественной дискуссии. Нередки ситуации, когда те или иные деятели в погоне за хайпом будоражат и вводят в заблуждение граждан ничем не подкреплёнными и откровенно популистскими заявлениями. Яркий пример – деструктивная позиция так называемых антиваксеров (противников вакцинации. – Ред.). Настораживает непримиримость взглядов, однобокость подходов в обсуждении различных социально значимых вопросов. Всё это ведет к дезориентации общества, формирует атмосферу недоверия друг к другу и в конечном счёте тормозит прогресс нации. Недопустимо, чтобы такие негативные проявления стали доминирующей тенденцией, – подчеркнул Президент.

Он призвал членов Нацсовета способствовать формированию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога.

ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

О промежуточных итогах работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на заседании рассказал помощник Главы государства и секретарь НСОД Ерлан Карин.

Он отметил большую работу, проделанную в рамках реализации двух пакетов политических реформ. В их рамках, в частности, вдвое снижен порог численности для создания партий, внедрена 30-процентная квота для женщин и молодёжи в избирательных партийных списках, внедрён институт парламентской оппозиции, декриминализирована статья 130 (клевета) и гуманизирована статья 174 Уголовного кодекса, принят новый закон о мирных собраниях. Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН. Осуществляется переход к прямым выборам сельских акимов, ведётся разработка Концепции развития местного самоуправления, закона об общественном контроле, создание единого ресурса для онлайн-петиций.

Третий пакет политреформ, с которым КасымЖомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Мажилиса VII созыва, включает такие инициативы, как снижение порога для прохождения партий в Мажилис с 7 до 5%, включение в избирательные бюллетени графы «против всех», введение выборности акимов районного уровня, принятие отдельного закона об омбудсмене, укрепление аппарата Уполномоченного по правам человека.

Руководитель рабочей группы НСОД по политической модернизации Марат Шибутов озвучил на заседании несколько направлений, на которых предстоит сосредоточиться в предстоящий период. Так, по его словам, стоит задача определить пороговые значения для рассмотрения онлайн-петиций, которые устанавливаются в рамках закона об общественном контроле, необходимо поработать и над самим этим законом (для этого несколько представителей НСОД вошли в рабочую группу МИОР). Предстоит проработка процедуры прямых выборов акимов сёл и принципов определения их статуса, изменений в законодательство о местном государственном управлении и самоуправлении. Члены Нацсовета примут участие в разработке нового закона о СМИ.

О результатах работы группы НСОД по экономической модернизации и направлениях предстоящей деятельности рассказал директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков. Он отметил несколько конкретных шагов, направленных на развитие национальной экономики, среди которых совершенствование Налогового кодекса, создание базы неиспользуемых сельхоз-

угодий, сокращение квоты на привлечение иностранных работников и ряд других. На вопросах развития соцпредпринимательства и вовлечения в продуктивную занятость людей с инвалидностью остановился представитель группы Нацсовета по социальной модернизации Эмин Аскеров.

– Недавно мы начали в регионах создавать социальные филиалы по вовлечению защищаемых групп в продуктивную занятость. Если этот опыт будет удачным, то в планах – открытие подобных филиалов во всех регионах страны, – рассказал спикер.

Спикер внёс предложения внедрить компонент поддержки социального предпринимательства в планы работы госорганов в регионах и включить развитие социально ориентированного бизнеса в уже действующие госпрограммы. Также он предложил посвятить 2022 или 2023 год в Казахстане социальному предпринимательству.

Представитель рабочей группы по культурно-духовной модернизации Максим Рожин обратил внимание на то, какие предложения группы уже включены в законопроекты. Среди них – рекомендации по доступу к информации для людей с инвалидностью, по продвижению экологического образования и пропаганде сохранения и защиты природы среди молодёжи, развитию массового спорта, организации работы волонтеров.

Кроме того, он обратился к статье Президента Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего».

– В разделе «Общество и ценности» этой статьи хотел бы выделить слова о «вечной триаде нашего суверенитета», в которую входят наша земля, родной язык и единство, которое помогает нам преодолевать все трудности, – сказал Максим Рожин. – Эти вечные ценности легли в основу пакета предложений, разработанных нашей группой.

Спикер отметил, что члены группы готовы принять активное участие в работе Комиссии по земельным вопросам. Также, по его словам, нужно уделить внимание формированию осознанного, заботливого и бережного отношения каждого казахстанца к земле как к богатству страны. Ещё одно предложение от имени рабочей группы заключалось в том, чтобы составить многотомную научно-исследовательскую работу по новой истории Казахстана. В дальнейшем – создавать учебники для школ и вузов на основе этого исследования.

Предложения и рекомендации, озвученные на заседании Национального совета, будут рассмотрены на уровне Парламента и Правительства. Многие из них найдут свое отражение в нормативных правовых документах.

Юлия Магер, Анастасия Прилепская,

«Казахстанская правда» № 40 от 26 февраля 2021 года

Фото предоставлено пресс-службой Президента