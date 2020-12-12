Чёткое видение  и прагматизм в работе 

Созданный при Президенте РК Высший совет по реформам приступил к работе, и в его комитетах уже прорабатывается большой пакет предложений, нацеленных на серьёзную «перезагрузку» различных систем – от госуправления до социальной сферы.

Первое и второе заседания Высшего совета по реформам, проведённые Президентом Касым-Жомартом Токаевым, разделяет меньше двух месяцев (первое прошло 21 октября, второе – 9 декабря), но работа за этот период проделана немалая. Консультативные комитеты по различным направлениям не только созданы, но в их рамках уже начата проработка первоочередных реформ и предложений по их реализации.

Так что на втором заседании совета шёл предметный разговор: о подходах к переформатированию системы государственного планирования, о работе консультативных комитетов по макроэкономической политике, развитию социальной сферы, диверсификации экономики и бизнес-регулирования, реформированию судебной и правоохранительной систем, государственного управления и госуслуг.

Подходы по переформатированию системы госпланирования представил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов. Он отметил, что с момента создания ведомство сосредоточилось на трёх важных вопросах – это изменение системы госпланирования, новая концепция системы госуправления и выстраивание «дизайна реформ», которые должны пройти в соответствии с Посланием от 1 сентября 2020 года.

По его словам, текущая структура государственного планирования – это порядка 500 различного рода стратегических документов, что размывает видение конкретных целей. Новый предлагаемый подход основан на идее о том, что необходимо единое методологическое понимание системы госпланирования. Кроме того, он выразил мнение, что главенствующим принципом управления должна стать человекоцентричность.

Кайрат Келимбетов также подчеркнул, что государство на собственном примере должно показать возможность осуществимости реформ, стать катализатором перемен, поэтому все преобразования, которые планируется осуществить в ближайшие три года, должны внедряться через призму показателей эффективности и положительного влияния на жизнь каждого казахстанца. Глава агентства представил алгоритм и логику реализации этой работы.

– Мы, прежде всего, работаем в таких направлениях, как создание правового государства, укрепление доверия к госорганам, построение условий для роста доходов граждан через создание сильной рыночной экономики и перезагрузки социальных политик для более простых и доступных социальных схем, основанных на свободе выбора. Эти три направления включают в себя семь приоритетов, которые объявлены в Послании 1 сентября, и мы считаем, что до 1 сентября 2021 года серьёзное продвижение в этом направлении будет сделано, – отметил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Касым-Жомарт Токаев в связи с этим отметил, что достигнуть первых успехов за год – это хороший темп, но нужно ускориться. Ситуация в мире и Казахстане складывается сложная, совершенно неожиданные коррективы вносит пандемия, поэтому к задачам, которые стоят перед государством, нужно относиться максимально прагматично.

Как подчеркнул Президент, новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма и формализма.

– Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания, – потребовал Глава государства.

Отметил Президент и то, что есть необходимость проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами, избавиться от ненужных и выстроить совершенно понятную, прозрачную систему планирования.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в государственном планировании нужно обратить самое пристальное внимание на ускорение работы в цифровом направлении.

– Сейчас без цифровизации вообще невозможно двигаться вперед – это уже аксиома. И любое отставание здесь приведёт к сокрушительным негативным последствиям, – предупредил Глава государства.

Как уже отмечалось, в рамках совета действуют шесть консультативных советов, каждый из которых занимается проработкой реформ по своему направлению.

Советник Президента – заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти возглавил комитет по макроэкономической политике. Он сообщил, что состав комитета уже сформирован, скоро будут определены имена привлекаемых международных экспертов и уже сформирован пул вопросов, на которых предстоит сконцентрироваться в первую очередь.

По его словам, у комитета есть 23 вопроса для рассмотрения, которые, по мнению его членов, создают барьеры для экономического развития Казахстана. В числе основных тем: координация финансовой, монетарно-денежной политики и контрцикличной системы госуправления, активная система управления долговыми обязательствами страны, система управления суверенными активами и облигациями, вопросы пенсионного и национального фондов, местные рынки капитала и работа с тяжело обрабатываемыми активами.

– Это вопросы, которые пронизывают все сферы нашей жизни и требуют более усиленной координации между различными министерствами и ведомствами Казахстана как горизонтально, так и вертикально. Здесь произойдут кардинальные изменения, то, что мы называем gamechanges, в некоторых процессах, – подчеркнул Сума Чакрабарти.

Комитет по развитию социальной сферы, диверсификации экономики и бизнес-регулированию возглавил Премьер-министр РК Аскар Мамин. По его словам, комитетом выработаны подходы к первоочередным реформам по развитию приоритетных отраслей экономики, обеспечению качественного и устойчивого роста.

– С учётом новой постпандемической реальности будет обеспечено формирование новой структуры экономики на основе развития отраслей с конкурентоспособным преимуществом, повышение самодостаточности экономики, включая внедрение международных производственных процессов нового поколения. Прорабатываются качественно новые подходы по развитию производств с высокой добавленной стоимостью в АПК и обрабатывающей промышленности на основе имеющейся сырьевой базы, таргетированию привлечения инвестиций и активного продвижения экспорта. Особый акцент сделан на развитии эффективного производства товаров с наличием устойчивого внутреннего и внешнего спроса, логистической доступностью сбыта и, как следствие, большим потенциалом увеличения производства, – отметил Аскар Мамин.

Приоритетом, по его словам, станет разработка национального проекта «Цифровой Казахстан», направленного на формирование новой цифровой экономики через создание критической массы IT-предпринимателей, внедрение элементов искусственного интеллекта, повышение сложности производственного потенциала экономики.

Разрабатывается ряд изменений в области бизнес-регулирования, нацеленных на усовершенствование госконтроля и снижение административной нагрузки на бизнес. В частности, предлагается исключить неэффективные требования в отношении предпринимателей с 2022 года, оптимизировать существующие механизмы регулирования, внедрить институт регуляторной апелляции, полностью исключить неавтоматизированную отчётность до конца 2022 года, исключить разрешения второй категории в сферах, где введено лицензирование, а также ввести принцип «диагностики» предприятий.

Прорабатывается вопрос формирования национального проекта по развитию конкуренции. Предлагаются меры по дальнейшему разгосударствлению экономики.

Большой пакет реформ рассматривается в социальной сфере. Как проинформировал Премьер-министр, в рамках разработки Социального кодекса будут систематизированы меры соцзащиты на каждом этапе жизни человека, планируется сформировать единый стандарт назначения социальных выплат на основе прожиточного минимума. Также в планах комплексная модернизация системы социальных услуг, в том числе через полный переход от заявительного к проактивному формату их оказания.

Предлагается также внедрение умных платформ по обеспечению содействия занятости с применением элементов искусственного интеллекта в рамках запуска цифровых центров занятости. А также системное развитие рынка труда через реализацию новых подходов в миграционной, демографической политике, что поможет в снижении дисбалансов на рынке труда и будет стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики. Планируются также меры по сокращению неформальной занятости.

– В рамках реформирования системы здравоохранения предлагается провести реинжиниринг санитарно-эпидемиологической службы. Это позволит создать комплексную систему обеспечения биологической безопасности страны. Будет проведена цифровизация всех процессов контроля – это необходимо для эффективного анализа и прогнозирования эпидситуации, обеспечения прозрачности проверок. Также будут восстановлены факультеты и разработаны новые программы по подготовке санитарных врачей, – отметил Аскар Мамин.

Кроме того, начнётся реализация национальных программ по комплексному развитию фармацевтической промышленности для обеспечения лекарственной безопасности страны с доведением доли отечественного производства до 50 процентов.

По реформированию системы образования, как сообщил Премьер, предлагается формирование образовательного хаба Центральной Азии через создание 20 центров академического превосходства, открытие кампусов передовых зарубежных вузов, а также развитие якорных вузов в каждом регионе с учётом местных особенностей.

Планируется ряд решений по повышению качества среднего образования, введение новых альтернативных моделей обучения (по опыту таких стран, как Финляндия и Эстония), принятие национальных программ раннего развития детей, внедрение подушевой формы финансирования на всех уровнях обучения.

Как доложил Аскар Мамин, работа в рамках комитета будет построена таким образом, чтобы к концу первого квартала будущего года полностью подготовить пакет реформ и приступить к их реализации со второго квартала.

Комментируя доклад, Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что в этой сфере есть конкретные приоритеты, в целом все направления имеют равнозначное значение.

Президент также отметил, что установление прозрачных и единых для всех правил игры, честная конкуренция, снижение административного прессинга – это системные условия экономического роста. Поэтому очень важно все реформы разрабатывать в тесном контакте с бизнес-сообществом, соблюсти баланс ответственности и поддержки предпринимательства.

Председатель президиума Нацио-нальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев в свою очередь отметил, что все программы по развитию предпринимательства Правительство прорабатывает вместе с НПП.

– Вы дали поручение Правительству и Нацбанку по выводу инфляции на 4 процента за три года, мы это понимаем так, что это повлечёт изменения в кредитно-денежной политике, политике импортозамещения, и если эта задача будет выполнена, то базовая ставка и кредиты для бизнеса будут доступны по 6–7 процентов. Тогда отпадёт необходимость в постоянном генерировании большого количества госпрограмм по поддержке предпринимательства, различных секторов экономики, жилищного строительства, ипотеки и других вопросов. То есть мы выйдем на нормальное кредитование экономики и таким образом сможем обеспечить доступность финансов для нашего предпринимательского сообщества, – поделился мнением Тимур Кулибаев.

Говоря о новой системе регулирования бизнеса, он отметил, что её нужно будет максимально оцифровать и исключить человеческий фактор, что разгрузит госслужащих и снизит уровень коррупции в стране.

О работе консультативного комитета по реформированию судебной и правоохранительной систем доложил руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов.

– Основные ориентиры по обеспечению верховенства права, надёжной защиты граждан и бизнеса от противоправных посягательств были определены в Послании народу Казахстана. Это предполагает абсолютную законность решений, высокий уровень доверия населения, прозрачные методы работы. Задача нашего консультативного комитета – оперативно, но в то же время органично интегрировать опыт стран ОЭСР в отечественную правовую систему, – подчеркнул он.

В рамках реформирования правоохранительной системы есть четыре основных направления – прогрессивный уголовный процесс, сервисная модель работы, защита прав граждан и бизнеса, модернизация правоохранительной деятельности.

– Предусматривается внедрение концепции полиции шаговой доступности. С этой целью будут усилены подразделения, непосредственно работающие с населением. Будет проработан вопрос повышения статуса участковых инспекторов. Для максимального учёта общественного мнения предлагается пересмотреть систему оценки правоохранительной работы, при данном подходе доверие граждан будет реально влиять на карьеру сотрудника, – отметил Ерлан Кошанов.

Для усиления мер по предотвращению пыток и незаконных методов следствия планируется внедрение практики тотального видеонаблюдения в колониях и служебных кабинетах полиции, уголовно-процессуальные меры. Есть предложения по декриминализации преступлений в сфере легальной экономики, конкретизация уголовной ответственности за рейдерство и воспрепятствование бизнесу. Предполагается расширение полномочий прокуратуры, направленных на защиту предпринимателей и лиц, не способных защитить себя самостоятельно.

Для обеспечения полноценной технологической модернизации всего спектра правоохранительных услуг предлагается значительно расширить цифровизацию и в этой сфере.

Другая ключевая задача консультативного комитета – дальнейшее совершенствование судебной системы. Отдельный пакет реформ нацелен на кардинальное изменение подходов к отправлению правосудия на основе глубокого внедрения информационных технологий.

– Сегодня наши суды ежедневно выносят шесть тысяч решений. За год этот показатель достигает порядка полутора миллионов. В результате такого вала дел судья не имеет возможность отслеживать практику своих коллег не только по стране, но и в своём учреждении. Решение этой проблемы представляется осуществить посредством цифровизации и системной работы с BigData. Автоматизированный анализ всего массива судебных прецедентов позволит судье эффективно ориентироваться в складывающейся судебной практике по каждой конкретной категории дел. Это позволит снять главную претензию к судам – отсутствие единообразия судебной практики, – подчеркнул руководитель АП.

Подчеркивая необходимость цифровизации в этих сферах, Касым-

Жомарт Токаев, в частности, отметил, что она наращивает институциональную память правоохранительных и особенно судебных органов.

– Очень важный вопрос – это, конечно же, повышение профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов. Там нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьёзным образом преодолеть, – заметил Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что реформы законодательных изменений должны быть тщательно, до деталей проработаны. Он обратил особое внимание на то, что слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле.

– Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан, – подчеркнул Глава государства.

О том, какие реформы разрабатываются комитетом по госуправлению и госуслугам, рассказал на заседании заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов.

– Очевидно, что понятие госуправления выходит за пределы госаппарата и затрагивает практически все аспекты жизни граждан и бизнеса. Государство определяет общенациональные приоритеты, оказывает услуги, регулирует, финансирует и через госпредприятия напрямую участвует в экономике. Именно поэтому новая модель госуправления не должна ограничиваться вопросами повышения эффективности только госорганов и госорганизаций. Выработка профессиональных и детально проработанных предложений в этой сфере – главная цель работы комитета, – подчеркнул он.

Уже составлен план работы комитета и определены наиболее важные инициативы, которые планируются к рассмотрению, – это концепции развития государственного управления и местного самоуправления, предложения по задачам и целям квазигоссектора и отдельный проект по дебюрократизации госаппарата.

– Во всех упомянутых инициативах главным фактором успеха должны стать люди, то есть госслужащие и их отношение к работе, к обществу. Новая модель госуправления предполагает трансформацию таких отношений, то есть переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели на благо граждан и бизнеса, – подчеркнул Тимур Сулейменов. – Для решения данной задачи нам предстоит преодолеть большое число препятствий. Среди них – уровень человеческого капитала, несистемность и дублирование функций и по горизонтали, и по вертикали, бюрократия и низкая мотивация, недостаточная связь госпланирования с бюджетным процессом, недостаточный уровень цифровизации и так далее.

В рамках комитета планируется выработать предложения по преодолению данных системных недостатков. Также он подчеркнул, что завершается работа по разработке Концепции гос-управления – документ может быть представлен на рассмотрение совета уже в первом квартале следующего года.

Ведётся разработка и Концепции местного самоуправления. Новая модель будет включать в себя вопросы развития институтов выборности должностных лиц на местном уровне, внедрение инструментов общественного контроля, предоставление регионам большей управленческой и финансовой самостоятельности.

В рамках комитета также планируется подготовить предложения по оптимизации миссии, целей различных типов квази- и госпредприятий, по систематизации их организационно-правовых форм, повышению эффективности управления госсобственностью и, в целом, по увеличению социально-экономической отдачи для страны.

Работа по дебюрократизации гос-аппарата сконцентрирована на трёх ключевых направлениях – снижение излишней зарегулированности процессов, оптимизация отчётности, реинжиниринг и цифровизация процессов госорганов.

– Предстоит значительная работа, фактически мы перезагружаем систему госуправления – от госслужбы до местного самоуправления, – подчеркнул Глава государства. – Вся система госуправления должна стать реально клиентоориентированной, а главный клиент – граждане Казахстана.

В целом говоря о работе комитетов, Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что нужны не иллюзорные планы, а абсолютно ясное видение и прагматизм в работе. Вносимые на рассмотрение совета по реформам предложения должны быть максимально проработанными, выверенными, а принимаемые решения – предельно чёткими и исполнимыми.

Президент также выразил мнение, что к работе в комитетах можно привлекать независимых международных и национальных экспертов, в том числе и общественников. А также не менее важно обеспечивать информирование населения о работе совета, доносить и разъяснять суть прорабатываемых реформ.

Лилия Сыздыкова,

«Казахстанская правда»

№ 237 от 11 декабря 2020 года