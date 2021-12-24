Чётко видеть мир

Врачи Усть-Каменогорска полностью восстановили зрение едва не ослепшей пожилой пациентке.

80-летняя жительница областного центра поступила в клинику микрохирургии глаза с полной зрелой катарактой.

– Катаракта – самое распространённое среди офтальмологических заболеваний, которое становится причиной слепоты, – рассказали врачи клиники. – К сожалению, надёжных способов предупреждения катаракты, этого извечного спутника старения, не существует. С годами хрусталик – природная линза глаза – мутнеет и уплотняется, теряя прозрачность. Соответственно, зрение начинает ухудшаться.

Врачи клиники микрохирургии глаза применили современную технологию удаления катаракты с помощью ультразвукового аппарата и провели замену хрусталика на искусственный. Как пояснили медики, осложнения при подобных хирургических вмешательствах случаются редко, и пациент через день-два покидает клинику. Операция стоимостью около 200 тысяч тенге была выполнена бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования.

– Долго не решалась на операцию, очень боялась, – рассказывает Күлпаш Төлеміс. – Как оказалось, зря. Всё прошло успешно. Зрение вновь вернулось ко мне. Очень благодарна врачам клиники, а также государству – ведь операцию провели совершенно бесплатно.

Как пояснил директор Восточно-Казахстанского филиала НАО «ФСМС» Галымжан Абилов, бесплатно оказывать услуги пациентам могут клиники, включённые в реестр медорганизаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования. При этом плановая госпитализация застрахованных пациентов осуществляется по направлению поликлиники по месту прикрепления.

За 11 месяцев этого года Фонд медстрахования направил порядка 345 млн тенге на оплату офтальмологической хирургии в регионе.

На сегодняшний день профильные клиники области провели свыше 1150 операций на глаза. Самые распространённые офтальмологические заболевания – катаракта, вывих хрусталика, помутнение стекловидного тела.

В пакет ОСМС входит также одна из самых дорогих офтальмологических операций – витрэктомия. Этот метод применяется при различных заболеваниях сетчатки и стекловидного тела глаза. С начала 2021 года витрэктомию провели 332 пациентам. На оплату данного вида оперативного лечения Фонд направил около 154,6 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева