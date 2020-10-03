Чёткий план действий 

Сотрудничество

В этом году в Семее должна была начаться модернизация сети уличного освещения. Деньги на эти цели инвестирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Чёткий план действий 

На сегодняшний день светильники в страну уже прибылиоднако поставка в ВосточноКазахстанскую область задерживаетсяАким СемеяЕрмак Салимов встретился с представителем компанииподрядчика и обсудил сложившуюся ситуацию. 

– Подрядчик проекта – компания Everlight, субподрядчик – ТОО «Горсвет», – рассказал главный инженер проекта Станислав ПономаренкоЗадержка поставки первоначально произошла из-за пандемии коронавирусабыли проблемы с передачей документов от головной компаниигенподрядчика в местные компании банка Республики КазахстанЗадержка около месяцаСейчас реализуется первый этаппроектированиеуже подошло к концуРаботаем по графикузакупки произведеныБольшой объем светильников у нас уже готовТак как это проект ВКО на двагородатакую же работу проведём и в УстьКаменогорскеЗамена светильников будет в двух городахулицы у нас уже обозначены 

По итогам встречи аким города поручил подрядчикам составить чёткий план дальнейших действий и обещал встретиться с ними вновь длясоставления конкретного плана по установке  светильников. 

Мария Щетинина 

Семей  

 

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