Чёткий план действий 

В этом году в Семее должна была начаться модернизация сети уличного освещения. Деньги на эти цели инвестирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

На сегодняшний день светильники в страну уже прибыли, однако поставка в Восточно—Казахстанскую область задерживается. Аким СемеяЕрмак Салимов встретился с представителем компании—подрядчика и обсудил сложившуюся ситуацию.

– Подрядчик проекта – компания Everlight, субподрядчик – ТОО «Горсвет», – рассказал главный инженер проекта Станислав Пономаренко. –Задержка поставки первоначально произошла из-за пандемии коронавируса, были проблемы с передачей документов от головной компаниигенподрядчика в местные компании банка Республики Казахстан. Задержка около месяца. Сейчас реализуется первый этап, проектированиеуже подошло к концу. Работаем по графику, закупки произведены. Большой объем светильников у нас уже готов. Так как это проект ВКО на двагорода, такую же работу проведём и в Усть—Каменогорске. Замена светильников будет в двух городах, улицы у нас уже обозначены.

По итогам встречи аким города поручил подрядчикам составить чёткий план дальнейших действий и обещал встретиться с ними вновь длясоставления конкретного плана по установке светильников.

Мария Щетинина

Семей