Чужих проблем не бывает

Главное предназначение государственного служащего – самоотверженно и с особой ответственностью выполнять свои обязанности, работая на благо граждан своей страны. Такого мнения придерживается госслужащая из района Алтай Татьяна Полторанина.

В современном мире все больше стираются грани между мужскими и женскими профессиями. Так, уже никто не удивляется, увидев представительниц слабого пола на руководящей должности в крупной компании или на государственной службе. Единственное, что многих интересует, как женщины успевают совмещать работу, которая отнимает много времени и сил, и семью…

Татьяна Полторанина уже около двадцати лет трудится главным специалистом . Надо отметить, что со своими обязанностями справляется на отлично. Как она сама признается, все просто: если хочешь успеха – добросовестно относись к делу.

– Работа для меня – важная составляющая жизни, – поделилась она. – Да, она сложная и ответственная, но в то же время интересная.

Татьяна Федоровна ведет кадровое делопроизводство, занимается подготовкой различных распоряжений, а самое главное – общается с населением, помогая людям в решении личных вопросов и проблемных ситуаций. Да и коллеги часто обращаются к ней за советом.

– Это очень позитивный, доброжелательный человек, – отозвалась о своей коллеге ведущий специалист Назгуль Воробьева. – Всегда подскажет, поддержит. Если что-то идет не так – подбодрит. Она пользуется уважением у населения, особенно у старшего поколения.

Татьяна Полторанина считает, что на госслужбе случайных людей не бывает. И если человек выбрал эту профессию, то нужно ей соответствовать. Этим принципам она учит представителей молодого поколения, выбравших своей стезей социальное, экономическое и политическое развитие малой родины.

– Всегда говорю молодым специалистам, чтобы они самосовершенствовались и использовали опыт старших товарищей, – отметила госслужащий. – В нашей работе очень важно быть коммуникабельным и серьезно относиться к любым поручениям, даже к тем, которые на первый взгляд кажутся незначительными.

На вопрос, удается ли ей уделять время себе и своей семье, Татьяна Полторанина ответила: если правильно организовать свой день, то сил хватит и на семью, и на отдых. Кстати, она любительница активного образа жизни. Очень любит поездки вместе с мужем на рыбалку. При этом для нее совершенно не важно, в какой сезон. В выходные успевает побаловать родных сдобными пирогами и сладкой выпечкой, от которых ее внуки просто в восторге…

Вот такие они – женщины-госслужащие. На работе – строгие и требовательные, дома – любящие жены и заботливые мамы.

Александра Исаева

Район Алтай