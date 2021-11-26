Чужая территория

Восточно-Казахстанской транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного занятия земельных участков вблизи железнодорожных путей. Национальная компания «Қазақстан темір жолы» заплатила штраф в размере 2,8 млн тенге.

По сведениям пресс-службы областной прокуратуры, установлено, что АО «НК «Қазақстан темір жолы» использовало водоотводные дамбы на перегоне Тургусун – Алтай, самовольно оборудованные транспортной компанией в ста метрах от железнодорожных путей для сохранения их от размыва.

– Национальный перевозчик, не имея правоустанавливающих документов на вышеуказанные дамбы, занимал земли государственной собственности, – отмечают в ведомстве. – По данному факту национальная компания «КТЖ» привлечена к административной ответственности по статье 136 Кодекса «Об административных правонарушениях», наложен штраф в размере 2,8 млн тенге. В настоящее время проводятся мероприятия по приведению в соответствии с законодательством использования земельных участков.

В транспортной прокуратуре напомнили, согласно статье 43 Земельного кодекса, не допускается использование земельного участка до установления его границ в натуре (на местности) и выдачи правоустанавливающих документов, если иное не предусмотрено в решении местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка. Несоблюдение этой нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность.

Сообщить о фактах незаконной выдачи или самовольного использования земельных участков, в том числе вдоль автомобильных дорог республиканского значения, аэропортов и железнодорожных путей на территории области, можно в транспортную прокуратуру по адресу: г. Усть-Каменогорск, улица Увалиева, 4. Телефоны доверия: 8 (7232) 61-40-69, 8-777-855-84-96.

Бахыт Сарсембаева

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