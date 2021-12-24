Чудом согреваются сердца

Восточно-Казахстанский областной драматический театр в преддверии Нового года зажёг сердца юных зрителей необычными премьерными постановками.

Сегодня достаточно сложно удивить детей – мир вокруг развивается и меняется стремительно. Давно не новость компьютерная графика, 3D-технологии. Как с ними конкурировать? Театр оставил за собой одно неоспоримое преимущество – это магия сцены, завораживающая зрителя и погружающего его в совершенно непохожий на современную реальность мир. В храм искусства идут из-за того, что он затрагивает внутренние струны человека в то время, когда всё вокруг упрощено, а отношения утратили глубину и душевность.

Воспользовавшись этими «привилегиями», русская и молодёжная труппы Восточно-Казахстанского областного драмтеатра решили порадовать своих юных зрителей спектаклями необычных жанров и подарить подлинные эмоции.

«Баба-яга, кот и Новый год» – под таким говорящим названием режиссёр-постановщик Роман Степенский предложил вниманию восточноказахстанских ребятишек и их родителей оригинальную сказку-капустник. Волшебная тропинка приводит зрителей в заснеженный лес, прямиком к избушке на курьих ножках (сценография К. Кадырбекова). А там уже собралась лесная нечисть – сказочная чародейка Баба-яга костяная нога (Е. Емельянова), кокетливая Кикимора (Д. Епимахова), проказник Леший (И. Снегирев) и рок-хулиган Соловей-разбойник (М. Иванов). Наравне с древними причудливыми атрибутами персонажи постановки пользуются и актуальными чудо-предметами. К примеру смартфоном. И, судя по костюмам, причёскам, сленгу, активно следят за современной модой. Поэтому понятны и привлекательны для юных зрителей. Корень зла скрывается в милом, на первый взгляд, и пушистом котике Федоте (С. Засорин), который гоняет лесную нечисть по дремучему лесу, упрямясь и запугивая. Вот что значит внешность бывает обманчива! В ловушку собственных капризов попадает сам рыжий мурлыка, не разобравшийся как следует, кто такая Снегурочка и можно ли её похищать.

Динамичный театральный сюжет чередуется с новогодними песнями, написанными композитором Надеждой Городюк, зажигательными танцами, поставленными хореографом Анной Татаренко, интерактивными играми. Во всем происходящем чувствуются лёгкость, шутливость, озорство и веселье. И даже такое сухое официальное словечко «субординация» звучит со сцены как-то особенно мягко и ласково, напоминая деткам об уважении к старшим, заботе о них и благодарности. В целом, о том, что придаёт отношениям между людьми теплоту.

О чувствах, способных растопить лёд, рассказывается и в премьерном спектакле молодёжной труппы «Мұзды өлке», поставленном режиссером Абаем Хасеновым.

За основу взят сюжет известного анимационного фильма «Холодное сердце». В театральной версии сказка не менее захватывающая, волшебная и волнительная! Удивительно, но декораций на сцене почти нет. Вместе с тем прямо на глазах у юных зрителей разворачиваются леденящие душу приключения. Благодаря проекционным технологиям ребятишки вместе с персонажами свободно перемещаются по дворцовому интерьеру королевства Эренделл, оказываются застигнутыми снежной метелью, а также попадают в хрупкое убежище Эльзы – ледяной замок и чувствуют магию в каждой снежинке!

Многие из сидящих в зрительном зале во время спектакля мечтали обладать волшебными способностями. Однако ничуть не меньшее удовольствие им приносило восхищение этими уникальными качествами, а также актёрским мастерством исполнительниц главных ролей – Эльзы (А. Торемурат) и Анны – (А. Хамит). Сказочную атмосферу и зрелищность в постановке-мюзикле дополнили песни, танцевальные выступления и большое количество визуальных эффектов. История, сыгранная актёрами молодёжной труппы, получилась доброй и поучительной: «подарок» судьбы – сверхспособность нужно принимать со всей ответственностью, но и не забывать при этом о ценности семьи, прислушиваться к своему сердцу.

Новогодний марафон в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре продлится до 5 января. За эти дни русская и молодёжная труппы сыграют более 30 спектаклей для самых взыскательных и неравнодушных зрителей, которые по-прежнему искренне верят в чудо.

Дарья Шавлева

Фото автора