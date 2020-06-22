Чудо рождения новой жизни

Трудно сосчитать, скольким людям помогла появиться на свет медицинская сестра из села Прогресс Глубоковского района Наталья Кляйн. Профессионал своего дела, посвятившая более 25 лет работе в акушерстве.

Наталья Николаевна считает себя счастливым человеком, на протяжении многих лет она является свидетелем магии появления на свет новой жизни. Слышит первый крик и первое дыхание младенца, видит наполненные любовью глаза женщины. Именно акушер своими знаниями, усилиями и терпением помогает познать радость счастливого материнства.

В юности Наталья не думала, что это станет ее призванием. После окончания средней школы она устроилась работать в детский сад. А потом ее пригласили на должность помощника акушера в медсанчасть

№ 22 Усть-Каменогорска.

– Профессия захватила меня с головой, поэтому, когда от руководства поступило предложение пройти обучение и получить специальность, согласилась без раздумий, – рассказывает Наталья Кляйн. – Окончила Усть-Каменогорское медицинское училище, по распределению вернулась в родной район. Ни разу не пожалела о своем выборе. В другом деле себя не представляю.

Профессия эта, хоть и благородная, но очень сложная: как физически, так и морально.

– Роды – это всегда непередаваемая боль, – рассказывает Наталья Николаевна. – Моя задача как акушерки – успокоить роженицу, объяснить ей, что от нее требуется.

Все это нужно донести до женщины, которая в этом состоянии плохо воспринимает информацию. Поэтому у всех акушерок со временем вырабатывается громкий, четкий, где-то даже командный голос. А еще профессиональная черта акушеров – способность сохранять абсолютное спокойствие в любой ситуации.

Говорят, что все новорожденные – на одно лицо, но Наталья Николаевна уверяет, что это не так:

– Я держала в руках не одну сотню младенцев и знаю, насколько они отличаются друг от друга, – утверждает она. – Не только внешне, но и по характеру, который проявляется уже в первые минуты жизни: кто-то очень требователен, другие капризничают, третьи спокойны и добродушны.

Акушерка признается, работа в родильном отделении приносит гораздо больше положительных эмоций.

– Многие мамы, родив малыша, плачут от счастья, – говорит она. – Какую бы боль женщине ни пришлось испытать во время родов, она забывает о ней практически мгновенно, увидев своего малыша. А младенцы, едва появившись на свет, уже улыбаются. Когда становишься свидетелем таких моментов, компенсируются абсолютно все трудности!

Профессия акушерки очень многогранна. От ее профессионализма зависит дальнейшее здоровье и жизнь матери и ребенка. Медик сопровождает беременную женщину весь срок, поддерживает морально, находится с ней на связи после выписки из роддома в случае возникновения вопросов о здоровье малыша.

– Я всегда настоятельно рекомендую женщинам вовремя обследоваться, – говорит Наталья Кляйн. – Сдавать анализы, проходить скрининг. Ведь здоровая мама – это здоровый и счастливый малыш.

Обаятельная улыбка, проницательный взгляд знатока своего дела, внутренняя открытость уверенного в себе человека, врожденная интеллигентность, какая-то особенная доброта, свойственная медикам-акушерам, – все это считывается с первого взгляда в каждом жесте, движении, словах Натальи Кляйн. Те, кто выбрал профессию акушера, – смелые, добрые, чистые душой. Наверное, руки именно таких людей должны первыми принимать новорожденных.

– Рождение нового человека – всегда большая тайна, – отмечает она. – Не бывает одинаковых или универсальных схем, невозможно предвидеть, как все пойдет. Этим работа и интересна, но в то же время совершенно непредсказуема. Правильно оценить ситуацию помогают опыт, знания, мгновенная реакция.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район