Чудо рождения новой жизни

Ко Дню мед. работника

Трудно сосчитать, скольким людям помогла появиться на свет медицинская сестра из села Прогресс Глубоковского района Наталья Кляйн. Профессионал своего дела, посвятившая более 25 лет работе в акушерстве.

Чудо рождения новой жизни

Наталья Николаевна считает себя счастливым человеком, на протяжении многих лет она является свидетелем магии появления на свет новой жизни. Слышит первый крик и первое дыхание младенца, видит наполненные любовью глаза женщины. Именно акушер своими знаниями, усилиями и терпением помогает познать радость счастливого материнства.

В юности Наталья не думала, что это станет ее призванием. После окончания средней школы она устроилась работать в детский сад. А потом ее пригласили на должность помощника акушера в медсанчасть
№ 22 Усть-Каменогорска.

– Профессия захватила меня с головой, поэтому, когда от руководства поступило предложение пройти обучение и получить специальность, согласилась без раздумий, – рассказывает Наталья Кляйн. – Окончила Усть-Каменогорское медицинское училище, по распределению вернулась в родной район. Ни разу не пожалела о своем выборе. В другом деле себя не представляю.

Профессия эта, хоть и благородная, но очень сложная: как физически, так и морально.

– Роды – это всегда непередаваемая боль, – рассказывает Наталья Николаевна. – Моя задача как акушерки – успокоить роженицу, объяснить ей, что от нее требуется.

Все это нужно донести до женщины, которая в этом состоянии плохо воспринимает информацию. Поэтому у всех акушерок со временем вырабатывается громкий, четкий, где-то даже командный голос. А еще профессиональная черта акушеров – способность сохранять абсолютное спокойствие в любой ситуации.

Говорят, что все новорожденные – на одно лицо, но Наталья Николаевна уверяет, что это не так:

– Я держала в руках не одну сотню младенцев и знаю, насколько они отличаются друг от друга, – утверждает она. – Не только внешне, но и по характеру, который проявляется уже в первые минуты жизни: кто-то очень требователен, другие капризничают, третьи спокойны и добродушны.

Акушерка признается, работа в родильном отделении приносит гораздо больше положительных эмоций.

– Многие мамы, родив малыша, плачут от счастья, – говорит она. – Какую бы боль женщине ни пришлось испытать во время родов, она забывает о ней практически мгновенно, увидев своего малыша. А младенцы, едва появившись на свет, уже улыбаются. Когда становишься свидетелем таких моментов, компенсируются абсолютно все трудности!

Профессия акушерки очень многогранна. От ее профессионализма зависит дальнейшее здоровье и жизнь матери и ребенка. Медик сопровождает беременную женщину весь срок, поддерживает морально, находится с ней на связи после выписки из роддома в случае возникновения вопросов о здоровье малыша.

– Я всегда настоятельно рекомендую женщинам вовремя обследоваться, – говорит Наталья Кляйн. – Сдавать анализы, проходить скрининг. Ведь здоровая мама – это здоровый и счастливый малыш.

Обаятельная улыбка, проницательный взгляд знатока своего дела, внутренняя открытость уверенного в себе человека, врожденная интеллигентность, какая-то особенная доброта, свойственная медикам-акушерам, – все это считывается с первого взгляда в каждом жесте, движении, словах Натальи Кляйн. Те, кто выбрал профессию акушера, – смелые, добрые, чистые душой. Наверное, руки именно таких людей должны первыми принимать новорожденных.

– Рождение нового человека – всегда большая тайна, – отмечает она. – Не бывает одинаковых или универсальных схем, невозможно предвидеть, как все пойдет. Этим работа и интересна, но в то же время  совершенно непредсказуема. Правильно оценить ситуацию помогают опыт, знания, мгновенная реакция.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

 

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