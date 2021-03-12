Чудо-агрегаты Василия Волочкова

На селе жизнь устроена так, что очень нужны разные механизмы и агрегаты. Они открывают сельчанам возможность лучше обустраивать свою жизнь, приближать цивилизацию без скидок на сельский статус.

Герой этой публикации – один из людей, кому это удаётся делать. Без громких слов, спокойно, шаг за шагом. Василий Волочков отслужил 20 лет в должности начальника связи в пограничной комендатуре. Когда вышел в отставку, решил не искать счастья в городе и остался с семьёй в приграничном таёжном Тоскаине, где родился и вырос.

– После отставки привыкал к гражданской жизни с месяц, – вспоминает Василий Витальевич. – Сам я – крестьянский сын, поэтому сельская жизнь и труд на земле мне хорошо знакомы.

Первое, с чем он столкнулся, приступив к ремонту дома и подворья, – сложности с пиломатериалами. На удивление узнал, что в его родном селе, окружённом лесами, нет ни одной пилорамы. Долго искать выход из ситуации отставной военный не стал и решил запустить собственную пилораму. Для этого закупил ленточные пилы и два приводных колеса. Всё остальное собрал из металлического лома. Результатом усилий и трудов стал запуск пилорамы на своём подворье.

С тех пор Василий Витальевич решил проблему со стройматериалами из дерева не только для себя, но и для односельчан. Есть в хозяйстве Волочкова востребованный агрегат – циркулярка и фуговальный станок. Ещё наш герой смог запустить у себя токарный станок: купил его у бывших старателей. Список нужных агрегатов дополняет сварочный аппарат.

За рабочей техникой – китайским мини-трактором пришлось ехать в Усть-Каменогорск. В общем, выходит, что личное подворье, благодаря трудам хозяина, трансформировалось в нечто вроде многофункциональной площадки, где возможно выполнить любую производственную задачу местного характера. Накопленное и созданное своими руками техническое «вооружение» работает на всё село, да и ближние к нему населённые пункты.

Жилой дом Волочкова – один из немногих в Тоскаине, где из крана бежит холодная и горячая вода. Вся сантехническая работа сделана собственными руками. Пожалуй, этот человек в округе единственный, у кого картофель по весне сажает в почву техника – картофелесажатель.

Стоит добавить, что по осени извлекает клубни второго хлеба из почвы также техника – картофелекопатель. Не остановившись на этом, наш герой планирует механизировать и процесс ухода за картофелем – изготовить агрегат для окучивания.

Вот такие люди встречаются в нашей глубинке. Они своим примером доказывают, что можно и вдали от центра не отрываться от цивилизации, создавать её своими руками. Надо только захотеть и работать над этим.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район