Чудесный вечер классической музыки

Лучшие произведения мировой классики в исполнении грандов оперного искусства и классической музыки стали великолепным подарком для жителей и гостей Восточного Казахстана. В областном центре в большом зале «Ертіс концерт» состоялся гала-концерт международного фестиваля классической музыки «Ақ Ертіс».

Зрители стали не просто участниками чудесного вечера музыки, они погрузились в волшебную и чувственную атмосферу нестареющей классики.

Своё творчество, наполненное вдохновением и энергией, восточноказахстанцам дарили отечественные и зарубежные звёзды, лучшие голоса мировой сцены. Напомним, проведение этого традиционного фестиваля было инициировано акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым в 2015 году, с тех пор он проводится ежегодно в Усть-Каменогорске. И каждый год география его участников заметно расширяется. Ранее в фестивале уже принимали участие представители Германии, Мальты, США, России, Турции, Армении, Израиля, Испании и Сербии.

В этом году в рамках концертной программы выступил Казахский государственный симфонический оркестр (дирижёр Александр Галсанов), исполнив знаменитое произведение Тілеса Қажғалиева «Қыз қуу».

Под аккомпанемент оркестра (дирижёр Бахытжан Мусаходжаева) прозвучала песня Абая Құнанбайұлы «Көзімнің қарасы» в исполнении заслуженного артиста РК Шахимардана Абилова.

– Хотим выразить огромную благодарность акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову за возможность выступать на этой сцене для наших замечательных зрителей, – отметил Шахимардан Абилов после своего выступления. – К сожалению, в период пандемии концерты не проводились. Мы рады вновь видеть всех поклонников классической музыки в этом зале.

Очарованная публика совершила незабываемое путешествие в мир классической музыки вместе с казахским композитором и общественным деятелем Толегеном Мухамеджановым, народной артисткой Казахской ССР Айман Мусахаджаевой, народной артисткой Республики Казахстан Нуржамал Усенбаевой, казахстанским оперным певцом Талгатом Мусабаевым. Покорили сердца зрителей «золотые» голоса Сундета Байгожина, Альфии Каримовой, Дамира Садуахасова, заслуженной артистки России Татьяны Печниковой, финалиста популярного шоу «Голос. Дети» Ержана Максима и других, не менее известных артистов и музыкантов мирового уровня.

Затаив дыхание, зрители наслаждались звучавшими в живом исполнении произведениями Людвига Ван Бетховена – Концерт №1, Ж. Бизе – «Куплеты Эскамильо» из оперы «Кармен», Августина Лара – «Granada», Шарля Гуно – Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта», Хуана Тизола – «Караван», Евгения Брусиловского – «Дударай», Джузе́ппе Верди – дуэт Графа ди Луна и Леоноры из оперы «Трубадур», Латифа Хамиди – «Ей халайық», Ария Абая из оперы «Абай», Гаэтано Доницетти – Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток», Төлегена Мухамеджанова – Симфоническая картина «Астана», Мориса Равеля – «Цыганка», Пабло де Сарасате – «Цыганские напевы» и другими шедеврами мировой классической музыки.

По завершении концерта долго не смолкали овации восторженной публики. Благодарные зрители особенно отметили, что каждый год с нетерпением ждут это уникальное событие. Полученные на концерте яркие эмоции и незабываемые впечатления они будут хранить до следующей осени.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета