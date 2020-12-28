Чудеса там, где в них верят  

В преддверии Нового года юные зрители региона взглянули на мир глазами маленького водяного и открыли для себя его красоту, многообразие, волшебство.

На подмостках Восточно-Казахстанского областного драматического театра состоялись премьерные показы сказки «Маленький водяной» по мотивам произведения немецкого автора Отфрида Пройслера. Режиссёр-постановщик спектакля – Роман Степенский.

Сценография художника-постановщика Шоты Чоговадзе переносит зрителей в удивительный своей сказочной атмосферой мельничный пруд. Диковинные ракушки, золотистые водоросли, мерцающие в глубоководной тьме рыбки… Здесь непременно должно произойти что-то особенное! И к радости родителей, изумлению остальных обитателей пруда рождается маленький водяной (Ю. Миронов). Ребенок с зелёными волосами и перепонками между пальцами! Мир перед ним такой непознанный, необъятный, бескрайний и загадочный. И он так спешит ему открыться, принять его во всем разнообразии: чувствовать, как ветер играет в волосах, ловить в ладошки дождик, наслаждаться потрясающим видом лунной дорожки. Главное – как и любой ребёнок, маленький водяной любит озорничать! В эти моменты жизненно необходимы поддержка и понимание близких, друзей, которые под дружное «бульк» помогут выйти из запутанных ситуаций и сохранить ноги мокрыми!

Сказочный мир предстает галереей выразительных образов: это добропорядочные родители водяного (М. Соколова, Е. Пятов), гламурный Карп Купринус («ҚР Мәдениет саласының үздігі» А. Воронин), заманчиво таинственные привидения – колодезный дух (М. Иванов), болотный дух (М. Горбанёв) и дух моста (В. Ястребов), а также обворожительные русалки (Н. Ворошко, М. Куйда). Вопреки всяким страшилкам, они вовсе не внушают ужас и страх. Напротив, они такие забавные, наделены человеческими качествами: заботой, ответственностью, любопытством, тщеславием, жадностью…

И сам подводный мир не противопоставляется миру людей. Те и другие живут по-соседски и доброжелательно. Мало того, маленький водяной и девочка Гретель (Ю. Волобуева) впоследствии становятся лучшими друзьями. Их светлые отношения – не что иное, как гимн гармонии человека и природы!

«Взрослые не хотят или не могут слушать музыку волшебства, они предпочитают храпеть», – замечает девочка. Однако музыкальное оформление сказки «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елены Мищенко резонирует в сердцах зрителей. Песни, написанные композитором Надеждой Городюк, обволакивают, согревают, создают атмосферу жизненного равновесия и уюта, настраивают на ожидание праздника.

Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Если бы мы могли сохранить в себе чистоту взгляда на мир и начинать новый день как с чистого листа, как в первый раз, сколько бы тогда радостных открытий мы сделали!

Способности сохранить в себе ребёнка, смотреть на мир широко открытыми глазами и стоит нам всем поучиться. Лучше всего это сделать, посмотрев спектакль «Маленький водяной».

Показы сказки состоятся также 30, 31 декабря и 4, 5, 6 января в 10.30, 13.00, 15.30.

Дарья Волкоедова

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