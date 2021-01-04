Чудеса под Новый год 

Эти три истории произошли в канун Нового года и никого не оставили равнодушными…

Из КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в областной Дом юношества осенью этого года поступила несовершеннолетняя Ольга Акпаева. Родителей воспитанницы лишили родительских прав, поэтому Оля находилась под опекой, а затем оказалась в интернатном учреждении.

– Отец девочки, Владимир Акпаев из посёлка Глубокое, изменил образ жизни, собрал необходимые документы и через суд восстановил родительские права в отношении своих детей – Оли и её младшего брата, который проживал в Детской деревне семейного типа, – рассказала социальный педагог Дома юношества Ольга Сушко. – Таким образом, в конце декабря отец забрал своих детей домой, семья воссоединилась, и их новогодний праздник пройдёт в кругу родных и близких.

Вторая история тоже началась этой осенью, когда в Дом юношества из другого интернатного учреждения поступил воспитанник Александр Шакетов. С детства подросток не видел своих родителей, которые были лишены родительских прав. Никого из своих родственников Александр не знал. Сотрудники Дома юношества начали поиски родных Саши, и под Новый год заветное желание парня – найти родных – исполнилось!

– Мы установили место жительства родной сестры Саши, Екатерины Аганиной, в Усть-Каменогорске, а также других родственников, – говорит Ольга Сушко. – Интересный факт – Катя сама оказалась воспитанницей детского дома «Үміт». Была организована встреча, и теперь у Александра есть не только родная сестра, но и бабушка с тётей. Вместе с ними Саша впервые отметит Новый год в кругу семьи.

У третьей истории, надеемся, тоже будет хороший финал. Воспитанница детского дома «Үміт» Наталья (фамилия по этическим соображениям пока не называется) вместе с младшим братом ждёт положительного решения суда о восстановлении родительских прав их отца. Несмотря на то, что он совершил немало ошибок, дети дают ему ещё один шанс изменить свою жизнь к лучшему и забрать их домой, в красивый и далёкий Катон-Карагайский район. Ведь как бы хорошо к ним ни относились в интернатном учреждении, родной очаг теплее.

Елена Пашке

Фото Ольги Сушко