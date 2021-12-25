Чудеса под Новый год

450 восточноказахстанских детей получили подарки от Президента Республики Казахстан и акима Восточно-Казахстанской области.

Новый год – долгожданный праздник, время чудес и исполнения желаний. Доброй традицией стало организовывать для маленьких жителей области торжество и дарить подарки в канун самого волшебного праздника от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева и акима области Даниала Ахметова.

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией второй год подряд новогодние ёлки проводятся в формате поздравления и вручения подарков, без концертных мероприятий. Но ощущение настоящего праздника и новогоднего волшебства подарить детям, которым необходимы особая забота и внимание, всё же удалось. Персональная доставка новогодних подарков мальчикам и девочкам была организована волонтёрами от КГКП «Восточно-Казахстанский научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» УО ВКО.

Сюрпризы, поздравления и, конечно, встреча с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой были подготовлены для 450 детей области. Это ребята в возрасте от 9 до 13 лет, не имеющие родителей или оставшиеся без их попечения, дети из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одарённые дети, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Подарки от Президента страны Касым-Жомарта Токаева вручили 200 юным восточноказахстанцам, от имени акима области Даниала Ахметова – 250 детям.

Волонтёры в костюмах главных новогодних сказочных персонажей привнесли в дома ребят атмосферу праздника, порадовав их тёплыми поздравлениями и желанными подарками. Мальчики и девочки получили из их рук открытку, книгу, ноутбук и много сладостей. Как и полагается, посещение детей прошло с соблюдением строгих санитарных норм.

По словам ребят, это был приятный сюрприз под Новый год.

Своими эмоциями поделилась одиннадцатилетняя воспитанница школы-интерната «Ақ ниет» Рита Мышеловская:

– Это настоящее новогоднее чудо! Меня весело поздравили с наступающим праздником, вручили подарки. От имени своих сверстников хочу пожелать всем здоровья. Спасибо нашему Президенту за подарки. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы ваши мечты сбылись, как сбылась моя!

Мұқтан Мағпира – многодетная мама из села Герасимовка Уланского района. Её сына Мүбәрәка Мұстахима тоже поздравили от имени Президента.

– Мой сын получил огромные впечатления от подарков с поздравлениями. Я вижу его искренние и глубокие эмоции, большую радость. Спасибо Президенту Казахстана и акиму области за заботу о наших детях! – поблагодарила мама.

Бахыт Сарсембаева

Фото ВК НМЦРО и ДО «Дарын»