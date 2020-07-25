Чтобы врачи успевали ко всем

«Казцинк» обеспечит транспортом мобильные бригады скорой помощи в Усть-Каменогорске.

Крупнейшая горно-металлургическая компания региона продолжает поддержку граждан во время пандемии коронавирусной инфекции. «Казцинк» выделил 18 млн тенге для оплаты услуг 10 автомобилей, которые будут использоваться мобильными бригадами скорой медицинской помощи областного центра.

Для реализации спонсорской помощи будет оформлен договор между «Казцинком», общественным фондом «Парыз» и перевозчиками до конца августа 2020 года.

– Когда речь идет о спасении человеческих жизней, важно, чтобы медицинская бригада могла крайне оперативно добраться до места, – рассказал исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. – Особенно это актуально сейчас, в период пандемии. Мы надеемся, что дополнительные 10 легковых автомобилей, которые теперь будут в распоряжении больниц города, послужат достойной поддержкой врачам и обеспечат тысячам горожан своевременную медицинскую помощь.

Напомним, с июля в Восточном Казахстане действуют специальные мобильные бригады, в которые входят врачи и студенты-медики. Они помогают амбулаторным терапевтам на вызовах, число которых в сложившейся эпидемиологической ситуации значительно возросло.

Управление по связям с общественностью

ТОО «Казцинк»