Чтобы светлый праздник прошёл безопасно  

В ночь с 1 на 2 мая все православные христиане встретят великий праздник – Пасху, Светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершаться торжественные ночные богослужения.

В ходе онлайн-пресс-конференции настоятель Усть-Каменогорского Свято-Покровского прихода, священник Алексей Анищенко обратился к жителям Восточного Казахстана от имени епископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия с просьбой соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования при праздновании Пасхи.

Он отметил, что в Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска, как и в других храмах, праздничное Пасхальное богослужение начнется ровно в полночь. Поскольку регион находится в «жёлтой» зоне, а Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район – в «красной» зоне по распространению коронавируса, жителей области просят по возможности оставаться дома, желающих посетить храмы – соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

– Тех, кто желает посетить богослужения в эту радостную ночь, призываем не забывать о мерах предосторожности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. При входе в храм обязательно надевайте медицинскую или тканевую маску, обрабатывайте руки антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию, – сказано в обращении епископа Амфилохия к православным христианам.

При этом, если желающий посетить богослужение чувствует недомогание, слабость, повышение температуры или кашель, рекомендуется не посещать праздничную Литургию.

– Мы все помним события прошлого года, как непросто прошла Пасха. В этом году также сложная эпидемиологическая обстановка. Поэтому просим помнить, что только ответственное отношение к жизни и здоровью близких поможет нам воспрепятствовать распространению заболевания, – отметил Алексей Анищенко.

Дарья Антон

Фото из открытых источников