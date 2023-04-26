Чтобы не упасть в долговую яму

С начала этого года в регионе пять предприятий успешно завершили процедуру реабилитации и вернулись на рынок с положительным сальдо, сохранив рабочие места. Ещё 25 юридических лиц проходят аналогичный путь, пытаясь выйти из финансового кризиса с минимальными потерями.

Но есть и такие, которым уже ничто не поможет, и по решению суда их признали банкротами. За первый квартал текущего года 12 организаций в регионе стали банкротами, еще 277 юридических лиц ожидают рассмотрения своих исков в суде.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции в РСК ВКО руководитель отдела реабилитации и банкротства Департамента государственных доходов ВКО Сайран Уалибекова.

Начиная с 2014 года, когда был принят закон, регулирующий процедуры реабилитации и банкротства предприятий-должников, им даётся шанс на восстановление, выход из глубокого экономического кризиса. И если есть хоть малейший шанс остановить лавину падения в долговую яму, суд его обязательно учтёт и назначит реабилитационного управляющего, который поможет выстроить экономику предприятия по наиболее эффективному пути дальнейшего развития.

– Главная цель процедуры реабилитации – восстановление платёжеспособности должника. Для этого суд даёт ему шанс на восстановление, присваивая статус реабилитации на срок не более пяти лет. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы впоследствии предприятие вышло из реабилитации с положительным сальдо и начало снова выполнять свои обязательства перед партнёрами и кредиторами, – пояснила Сайран Уалибекова.

Так, по её словам, реабилитационным управляющим могут оставить собственника предприятия, если к такому решению на общем собрании пришли все кредиторы, голоса которых распределяются по принципу 1 тенге долга – 1 голос.

– По итогам 2022 и первого квартала текущего года с положительным итогом процедуры реабилитации вышли уже пять промышленных предприятий, работающих на территории ВКО. Ещё в 25 организациях области проводятся оздоровительные мероприятия по их экономике, – привела статистические данные Сайран Уалибекова.

Кстати, если говорить об отраслях экономики региона, где чаще всего наблюдается кризис на отдельно взятых предприятиях, то это представители строительной и дорожно-строительной отраслей, а также торговые предприятия, занимающиеся оптовой и розничной реализацией различных товаров.

Но если кризис на предприятии практически необратим, и долги перед кредиторами в разы превышают стоимость имущества ТОО или индивидуального предпринимателя, то тут уже прямая дорога к банкротству. Причём, подать заявление в суд о признании должника банкротом может он сам в добровольном порядке. Такими же правами обладают и кредиторы должника, принудив его признать себя банкротом, самостоятельно подав на него соответствующий иск.

– Одним из обязательных условий при подаче иска в суд является приложение документов, подтверждающих факт неплатёжеспособности должника и невозможности выполнять свои финансовые обязательства. Поэтому, чтобы хотя бы частично вернуть долги кредиторам, должник признаётся банкротом, чтобы банкротный управляющий мог, реализовав с аукциона имущество, максимально удовлетворить запросы кредиторов, – пояснила Сайран Уалибекова.

Кстати, банкротного управляющего также утверждает уполномоченный орган, основываясь на решении общего собрания кредиторов. И уже здесь собственнику шанс на управление обанкротившимся бизнесом не даётся – назначается другой специалист.

Напомним, с 3 марта 2023 года вступил в силу закон, позволяющий применить процедуру банкротства и в отношении физических лиц, то есть граждан Казахстана, задолжавших по многочисленным кредитам и обязательным платежам. Как сообщила представитель Департамента госдоходов ВКО, за полтора месяца, что действует закон, заявление о признании себя банкротом подали уже 1147 восточноказахстанцев, но лишь 12 из них получили положительный результат. Большинству же заявителей в банкротстве было отказано.

Как отметила Сайран Уалибекова, основными причинами для отказа стало наличие имущества, записанного на имя должника, либо заведомое сокрытие дополнительных доходов с его стороны. Так, электронная база данных, получив задание о поиске имущества определённого гражданина, рассылает соответствующие запросы во все существующие инстанции, где регистрируется любой вид имущества. И довольно часто приходили ответы, что на должнике числится автомобиль или какая-либо недвижимость. А это уже основание в отказе от банкротства.

Были и такие граждане, которые подобным образом хотели списать с себя один из обременительных кредитов, при этом по другим обязательства перед банками или микрокредитными организациями они платили исправно каждый месяц. То есть у них существовали скрытые источники доходов, которые позволяли платить по счетам. Значит, и банкротом этот должник быть не может.

Екатерина Гуляева