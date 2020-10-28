Чтобы не хотелось уезжать 

Каковы эффективные способы улучшения качества жизни в сёлах региона?

В Восточном Казахстане обсудили реализацию проекта «Ауыл – ел бесігі». Напомним, основная цель этой программы – улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий и доведение их до региональных стандартов.

В ходе заседания, инициированного Восточно-Казахстанским филиалом КНПК, были рассмотрены идеи по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также озвучены проекты, которые планируется реализовать в этом году.

– Главные задачи – развитие социально-инженерной инфраструктуры, создание комфортной среды проживания в сельской местности, – отметил заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Фархад Бельбеев. – В рамках программы мы должны создать такие условия проживания, чтобы сельские жители не хотели никуда уезжать и имели возможность получать государственные услуги, социальные блага, заниматься саморазвитием, чтобы ни в чём не отставать от городских жителей. Мы хотим, чтобы наши сёла развивались и были драйверами экономического роста нашей страны.

Он отметил, что в рамках программы выделяются средства на капитальный, средний и текущий ремонт ЖКХ, социально-культурных объектов, транспортной инфраструктуры, помимо этого планируется строительство и реконструкция сетей водо-, газо- и электроснабжения. Также запланировано строительство объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения.

В 2019 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» было реализовано восемь проектов. В этом году в работе уже 54 проекта в двадцати опорных сёлах. Из них 13 – в сфере образования, по шесть – в здравоохранении и спорте и 20 – это ремонт дорог. Они будут реализованы в селах Глубокое, Бородулиха, Кокпекты, Курчум, Маркаколь, Калжыр, Улкен Нарын, Катон-Карагай, Солдатово, Тугыл, Акжар, Урджар и других.

По плану до конца 2026 года мерами государственной поддержки в рамках программы будут охвачены все 116 опорных сёл.

– Остальные сёла тоже без поддержки не останутся. В них планируется развитие действующих предприятий, объединение мелких товарных производств в средние и крупные сельхозпредприятия. И, конечно же, обеспечение нормального состояния сельских дорог, – отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев. – Развитие экономики в сфере сельского хозяйства – одна из важнейших задач для нашего региона, учитывая благоприятный климат области.

В общей сложности в этом году в ВКО реализуется более 50 проектов по улучшению качества жизни в сёлах региона.

Дмитрий Одинцов