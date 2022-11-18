Чтобы лечили правильно

Введение диагноза «Ожог гортани» позволит подводить официальную статистику влияния выбросов на здоровье населения.

После сообщения министра здравоохранения РК Ажар Гиният о рассмотрении вопроса по возвращению диагноза «химический ожог гортани» в больницах Усть-Каменогорска представители областного Антикоррупционного ведомства дали свою оценку данной ситуации.

По их словам, у жителей областного центра возникли вопросы: «Чем это поможет населению?», «Какой положительный эффект будет после внедрения диагноза?»

Как отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Талгат Башев, изначально вопрос возвращения диагноза был поднят по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере экологии, проведённого их ведомством. Он напомнил, что сфера экологии включена в Карту коррупционных рисков Восточно-Казахстанской области, как один из актуальных вопросов, волнующих население региона.

– Внешний анализ коррупционных рисков показал, что жители города всё чаще жалуются на першение в горле, общее недомогание и другие симптомы, которые наблюдаются именно во время выбросов, скопления смога и НМУ, – обратил внимание Талгат Башев. – Однако на сегодняшний день медицинские работники не могут разграничить болезни из-за чрезвычайного воздействия выбросов на органы дыхания. Пациентам, обратившимся с такими симптомами, ставят диагноз ОРВИ, ангина или грипп и назначают лечение, которое заведомо неэффективно.

Таким образом, тысячи людей нашего региона не получают соответствующее лечение. Поэтому с возращением этого диагноза, прежде всего, будет назначен правильный протокол лечения «химического ожога гортани», разработкой которого будут заниматься медицинские университеты Семея и Астаны.

Со временем, в результате внедрения такого диагноза, появится официальная статистика, которая покажет влияние выбросов на здоровье населения.

Напомним, ранее на совещании с участием главы региона Даниала Ахметова и руководства Антикоррупционной службы РК этот вопрос озвучил глава Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов направило письмо в Министерство здравоохранения «О необходимости составления проекта заявки на разработку клинического протокола «ожог гортани».

Ерик Абитов