Экология

Чтобы дышалось легче

07.01.2023
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В работе круглого стола по вопросам экологической обстановки в Восточно-Казахстанской области приняла участие депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, посетившая область в рамках рабочей поездки.

Также в заседании приняли участие руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев и заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ВКО Еламан Мухтарханов.

Прежде чем обсудить вопросы охраны окружающей среды, гости посетили цеха и производственные площадки УКМК ТОО «Казцинк» и встретились с представителями предприятия в лице исполнительного директора по административным вопросам Андрея Лазерева, и. о. директора комплекса Андрея Опарина и начальника отдела экологии Вадима Кушнарева.

Состоялось обсуждение реализации планов промышленных предприятий области и запланированных мероприятий, направленных на природоохранную деятельность. Как подчеркнул Данияр Алиев, в целом за последние пять лет (с 2017 по 2022 годы) предприятиями Восточно-Казахстанской области было инвестировано 39,9 млрд тенге на реализацию природоохранных мероприятий.

По словам начальника отдела экологии УКМК ТОО «Казцинк» Вадима Кушнарева, промышленный гигант ВКО, в первую очередь, нацелен на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, одним из которых является диоксид серы. Так, на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе с 1997 года по 2022 годы в четыре раза снизились выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Если в 2001 году показатель был на уровне 69,4 тыс. тонн в год, то после 2005 года благодаря введению в эксплуатацию установки фирмы «Хальдер Топсе» резко сократился до 34 тыс. тонн в год. В 2012 году на предприятии началась реализация проекта «Новая металлургия», в ходе которого была введена в эксплуатацию установка SNC «Lavalin», прошёл модернизацию медный завод, проведена реконструкция свинцового завода с применением более современных технологий. Эти мероприятия позволили снизить показатели выбросов в атмосферу с 25,8 тыс. тонн в год в 2012 году до 16 тыс. тонн в год в 2021 году.

Также на предприятии разработана стратегия снижения эмиссий на 1,5 тыс. тонн в год за счёт модернизации сернокислотного производства по классической схеме.  По словам специалистов, эта стратегия предусматривает также дооснащение действующих установок по утилизации диоксида серы из газов свинцового, цинкового и медного производств дополнительной ступенью очистки диоксида серы.

Напомним, что 8 ноября 2019 года ТОО «Казцинк» заключило меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов о взаимном сотрудничестве в сфере внедрения передовых технологий для снижения нагрузки на природную среду до 20% до 2025 года.

В рамках этого меморандума разработан новый проект «Гидрополимет» стоимостью 315 млрд тенге. Его реализация подразумевает несколько этапов. Одним из направлений станет внедрение технологии гидрометаллургической переработки низкосортных концентратов с применением НДТ по обезвреживанию образующихся отходов Jarofix. Эта технология будет применяться при закладке шахтных пустот или технической рекультивации от переработанных карьеров и зон обрушения.

Кроме того, будет проведён ряд мероприятий, направленных на сокращение объёмов выбросов парниковых газов в атмосферу за счёт использования восстановителей (кокса). Также продолжится реализация намеченных планов по уменьшению объёмов выбросов диоксида серы на 500 тонн в год с 2026 года. По мнению специалистов, дальнейшее развитие проекта реконструкции вельцкомплекса на металлургическом комплексе приведёт к снижению выбросов диоксида серы на 1500 тонн в год уже в 2029 году.

Также в ходе круглого стола общественники ВКО подняли вопросы охраны водных ресурсов ВКО, поскольку у жителей вызывают определённые опасения участившиеся случаи выбросов вредных веществ предприятиями Восточного Казахстана в реки и озёра, расположенные поблизости от заводов и комбинатов.

Исполнительный директор по административным вопросам УКМК ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев предложил участникам круглого стола организовать в области Экологический форум с участием представителей государственных органов, общественности, НПО и экспертов международных организаций в сфере экологии для составления комплексного плана.

По итогам встречи сенатор намерена подготовить депутатский запрос в соответствующие государственные структуры по всем предложениям, озвученным на встрече.

Екатерина Гуляева

07.01.2023
858

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