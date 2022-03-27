Чтобы дастархан оставался щедрым

Разнообразную продукцию сельского хозяйства накануне праздника Наурыз представил Жарминский район для жителей областного центра на территории фермерского магазина «Фреш маркет». Одновременно Уланский район организовал ярмарку в другой части города на рынке «Дос Нар».

В преддверии главного весеннего праздника погода оказалась благосклонной. Ясный и солнечный день поднял настроение и обогрел теплом.

– В нашем районе проводятся мероприятия в течение десяти дней, – рассказал аким Жарминского района Нурымбет Сактаганов. – Причём каждый день посвящён конкретной тематике. Сначала мы праздновали День природы, джайляу. Теперь наступила очередь Дня здоровья, в честь которого идёт волейбольный турнир среди спортсменов старше 40 лет. Так, на протяжении всей праздничной десятидневки мы будем уделять внимание разным сферам нашей жизни.

Предприниматели и фермеры района показали свой товар горожанам, которые получили возможность купить свежие натуральные продукты без посредников.

По словам Нурымбета Сактаганова, на ярмарку привезли мясо различных видов и сортов. Говядину, баранину, конину прекрасного качества, поскольку в районе есть племенные хозяйства. В частности, по разведению казахской белоголовой породы КРС и овец известной в Казахстане породы баис.

– Обратите внимание на доступную цену, – продолжает аким района. – Килограмм мяса обходится в 2100 тенге, есть возможность поторговаться и снизить её до 1800 тенге. Поскольку для сельчан важно не только получить доход, но и поддержать социально уязвимые слои населения, сделать реальную скидку пенсионерам.

Вообще, жарминцы с оптимизмом смотрят в будущее. В недавнем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана определены конкретные задачи по развитию государства. Что касается антикризисных мер и стабилизации цен на социально значимые товары, то как раз за счёт самообеспечения, использования внутренних резервов отрасли можно добиться всех поставленных целей.

Уланский район далеко не первый раз проводит ярмарку на территории рынка «Дос Нар». По отзывам фермеров, здесь есть свои явные плюсы. Близость торговли к жилым массивам, поток посетителей. По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства, на продукцию района имеется высокий спрос. А чем богаты и рады уланцы, наверное, говорить излишне. В этом отношении показателен следующий пример из жизни.

Не так давно делегация Уланского района побывала в гостях у коллег в Абайском районе и организовала там ярмарку продукции сельского хозяйства. По поручению акима района Рената Курмамбаева уланцы привезли для жителей Караула и окрёстных сёл продукты питания. В их числе различные бренды, которыми известны уланцы, для укрепления партнёрских связей между районами. Отметим, что акцент был сделан на том, чего не хватает степному району, где главной отраслью является животноводство.

Высоким спросом пользовалась у абайцев продукция пчеловодства, успешно развиваемого уланцами. Это ароматный мёд, побочные продукты сладкой отрасли, а также товары глубокой переработки сельхозпродукции. В частности, это птица и широкий набор полуфабрикатов из нёё, поскольку местная птицефабрика удерживает свои позиции и на сегодняшний день реализует новые проекты.

Ходовым товаром стала рыба разных видов, которая, безусловно, разнообразила меню местного населения. Опыта разведения, переработки и реализации рыбной продукции уланцам также не занимать. По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уланского района Еркина Смагулова, ярмарка пришлась абайцам по душе.

– Коллеги из Абайского района и местные жители нас тепло поблагодарили, – говорит он. – Передали большой привет уланцам, приглашали в будущем ещё приезжать с подобной миссией.

Конечно, свежий взгляд со стороны и объективная оценка покупателей всегда придают дополнительные силы и вдохновение труженикам сельского хозяйства. А кроме того, это свидетельствует о потенциале экономики региона по укреплению продовольственной безопасности и замещению импорта продуктов питания из государств как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Таир Сапаргалиев