Чтобы цены не кусались

Цены на продовольствие и товары первой необходимости всегда остаются актуальной темой. Какие меры предпринимаются в регионе для стабилизации цен на социально значимые товары, рассказали представители управлений предпринимательства, сельского хозяйства, а также социально-предпринимательской корпорации «Ертiс» в ходе онлайн пресс-конференции.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала текущего года составил 102,7 процента в областном центре, по городу Семею – 103 процента.

С начала года подорожали девять товаров из потребительской корзины устькаменогорцев – яйца куриные, подсолнечное масло, сахар, рожки, гречневая крупа, капуста, говядина, морковь и сливочное масло. Шлифованный рис, напротив, стал дешевле.

В Семее подорожали яйца куриные, подсолнечное масло, сахар, капуста, гречневая крупа, репчатый лук, морковь и говядина. Снизились цены на мясо кур и шлифованный рис.

Как рассказала заместитель руководителя управления предпринимательства Ольга Григорьева, в целях стабилизации цен заключены меморандумы о применении минимальной 10-процентной торговой надбавки с сельхозтоваропроизводителями, оптовыми реализаторами и торговыми объектами. Для их реализации действуют 44 социальных магазина и 465 социальных уголков.

Акиматами городов и районов заключены меморандумы о применении минимальной торговой надбавки, не более 7–10 процентов, при реализации социально значимых продовольственных товаров, в том числе на яйцо, масло подсолнечное, хлеб первого сорта.

По информации председателя правления АО «СПК «Ертiс» Эльдара Тумашинова, в соответствии с решением Комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен предоставлен заём крупному молокоперерабатывающему предприятию области – ТОО «Восток–Молоко» для стабилизации цен на молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке, творог 5–9 процентов жирности.

Достигнуты договорённости с несколькими хлебопекарнями об отгрузке хлеба первого сорта по минимальной стоимости в торговые объекты города.

Кроме того, подписаны меморандумы с производителями и оптовыми реализаторами подсолнечного масла и куриного яйца.

В связи с превышением пороговых значений розничных цен более чем на 15 процентов управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития разработано постановление по утверждению предельных цен на яйцо куриное первой категории в размере 405 тенге за десяток.

На постоянной основе в области проводятся заседания региональных штабов по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Для решения проблемных вопросов по получению местными исполнительными органами (МИО) и Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции по ВКО информации от субъектов торговли, необоснованно повышающих цены, создана рабочая группа. В неё вошли представители МИО, прокуратуры, Департамента полиции, экономических расследований, государственных доходов, по защите и развитию конкуренции, контроля качества товаров и услуг, Палаты предпринимателей «Атамекен», антикоррупционной службы и АО «СПК «Ертіс».

Регулярно проводится мониторинг цен на торговых объектах с привлечением сотрудников местных представительных и исполнительных органов, Агентства комитета по защите и развитию конкуренции, а также представителей партии Nur Otan.

Такое внимание в вопросах ценообразования не случайно – это один из основных факторов, определяющих социальное самочувствие населения. И в конечном итоге потребитель выбирает качественные товары по разумным ценам, а значит, от результатов комплексной работы по стабилизации цен выигрывают все участники рынка.

Дарья Антон

Фото из открытых источников