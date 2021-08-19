Чтобы было всем тепло

В Восточном Казахстане близится очередной отопительный сезон. Для того чтобы он прошёл без проблем, готовиться к нему начали заранее. Сейчас все работы проходят в штатном режиме.

Для подготовки к предстоящему отопительному сезону по региону провели необходимый ремонт котлов, турбоагрегатов, гидроагрегатов, теперь объекты обеспечиваются углём. Предварительные итоги проводимой работы проанализировали на расширенном аппаратном совещании под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Глава региона отметил, что все работы идут в соответствии с намеченным графиком.

В целом, уровень готовности объектов жилищно-коммунальной сферы по региону составляет 88 процентов, объектов здравоохранения – 97 процентов, объекты образования и социальной защиты готовы на 100 процентов. Особое внимание уделяется вопросу заготовки топлива на теплоисточниках и объектах жизнедеятельности. Так, ТЭЦ и теплоисточники области располагают 364 тысячами тонн угля, или 178 процентами от эксплуатационного запаса.

Общая потребность в угле на отопительный период составляет 3 млн 900 тыс. тонн. Заготовлено уже 97 процентов. До конца месяца по поручению акима ВКО всё твёрдое топливо для населения должно быть на железнодорожных тупиках. Объекты бюджетной и социальной сферы также должны быть полностью обеспечены углём.

По предприятию «Теплокоммунэнерго» в Семее, как подчеркнул Даниал Ахметов, необходимо решить два серьёзных вопроса: устранить теплопотери, которые составляют 36 процентов, а также задолженность абонентов в размере 1,6 млрд тенге. К слову, среди тех, кто задолжал за тепло, не только легальные, но и нелегальные абоненты. На сегодня аким Семея Бакытжан Байахметов держит решение этих вопросов на постоянном контроле. Также по поручению акима области специалисты ЖКХ и энергоконтроля проверят готовность Риддерской ТЭЦ к отопительному сезону.

В Семее, Курчатове, Усть-Каменогорске и Риддере идёт активная работа по подготовке многоэтажных домов к подаче тепла. Все они, кроме проблемных объектов в Семее, будут готовы к началу сентября. К 1 октября решат все вопросы, касающиеся недочётов в отопительной системе Семея.

Как отметил Даниал Ахметов, акимы городов и районов работают по графику. Все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке. В целом подготовка к отопительному сезону 2021–2022 года ведётся без срывов.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО