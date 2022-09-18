Чтобы было чисто

Свыше двух тысяч нарушений правил благоустройства выявили полицейские Усть-Каменогорска.

Сотрудниками полицейской службы УП Усть-Каменогорска регулярно проводится профилактическая работа с населением, субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с руководителями предприятий, осуществляющих уборку городских территорий.

С начала текущего года в областном центре полицейскими выявлено более 2150 фактов нарушения правил благоустройства. В отношении нарушителей применены соответствующие меры по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Как сообщили стражи порядка, согласно Правилам благоустройства, физическим и юридическим лицам запрещено мусорить на улицах, площадях, пляжах, парках, в скверах и местах общего пользования. Помимо этого, не разрешается сжигать твёрдые бытовые отходы, сбрасывать неочищенные воды промышленных предприятий в водоёмы, мыть, очищать и ремонтировать транспортные средства, а также стирать ковровые изделия внутри жилых кварталов и в местах общего пользования, у водоразборных колонок, подъездов жилых домов, на водоёмах, в местах массового отдыха людей.

В управлении полиции напомнили, что нарушение статьи 505 части 1 КРК об АП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов» влечёт за собой предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге).

Ерик Абитов