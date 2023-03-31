Чтоб старость – в радость

Продолжительность жизни казахстанцев увеличивается, что, конечно, не может не радовать. Но как это отразится на будущей пенсии?

Мы обратились к специалистам областного филиала АО «ЕНПФ», чтобы узнать, какие изменения могут произойти в связи с увеличением количества пенсионеров и стоит ли переживать за свою будущую пенсию работающим сейчас казахстанцам.

Факторы старения

По официальной статистике, в 2010 году средняя продолжительность жизни женщин в Казахстане составляла 73,3 года, мужчин – 63,5 года, в 2021 году эти значения составили уже 74 и 66,3 года, соответственно. По прогнозам ООН, в 2050 году ожидаемая продолжительность жизни составит 79,2 года для женщин и 71,6 лет для мужчин, то есть почти каждый пятый казахстанец будет находиться в возрасте 60 лет или старше. Согласно исследованию ЕНПФ, мужчины и женщины, достигшие пенсионного возраста, в среднем доживают до 80-82 лет.

Помимо роста продолжительности жизни эксперты отмечают постепенное снижение рождаемости, соответственно, увеличивается демографическая нагрузка на одного трудоспособного человека.

– Мировой опыт показывает, что пенсионная система, основанная на солидарности поколений, может функционировать сбалансированно только при соотношении 4 к 1 (на одного пенсионера приходится четыре работающих человека). В обратном случае растущий дисбаланс приводит к необходимости покрытия расходов государством, которое вынуждено повышать налоги или пенсионный возраст для сокращения дефицита бюджета, – поясняют специалисты фонда.

Работающих граждан на одного пенсионера в Казахстане становится пропорционально меньше. По прогнозам ЕНПФ и ООН, соотношение людей трудоспособного возраста (25-64) к пенсионерам (65+) к 2050 году снизится вдвое: на одного пенсионера в возрасте 65 лет и старше будет приходиться всего лишь 3,6 человека трудоспособного возраста, что увеличит налоговую «нагрузку» на работающее население.

Таким образом, тенденция роста количества людей старшего поколения ставит перед обществом серьёзную задачу, связанную с их пенсионным обеспечением. Её может решить накопительная пенсионная система, являющаяся более устойчивой к демографическим и экономическим процессам.

Готовимся заранее

Понимание устройства существующей системы поможет будущим пенсионерам подготовиться к выходу на заслуженный отдых. Это касается и людей, которые выйдут на пенсию в ближайшем будущем, и особенно тех, кто только начинает свой трудовой путь.

– В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система. Первый уровень включает в себя выплаты за счёт государственного бюджета (солидарная и базовая пенсия), второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает ежемесячные пенсионные взносы, третий уровень – это добровольная накопительная система, включающая в себя выплаты за счёт добровольных взносов. Время, когда на государство возлагалась полная ответственность за обеспечение пенсионеров, уходит в прошлое, – отмечают в фонде.

Конечно, государство будет выплачивать базовую пенсию всем казахстанцам, достигшим пенсионного возраста, а солидарную – тем, кто имеет стаж работы до 1998 года (в тот период пенсионные отчисления осуществлялись в государственный бюджет). Однако начиная с 2040-х годов, на пенсию начнут выходить люди, чья трудовая деятельность началась после 1998 года. Они уже не смогут воспользоваться солидарными выплатами, а размер получаемой пенсии будет в основном зависеть от индивидуальных пенсионных накоплений.

Поэтому особое значение приобретает накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы в Казахстане, способный снизить нагрузку на бюджет и повысить размер пенсий в будущем.

Накопительная часть пенсии, которая обеспечит нас в старости, зависит только от нас самих. Сколько накопим – столько и получим, когда станем пенсионерами. Это абсолютно логично и справедливо.

Правильный расчёт

Скажем, вкладчик, который начал осуществлять с 1998 года в возрасте 23 лет регулярные обязательные пенсионные отчисления (12 раз в год) от среднемесячной заработной платы по республике (СМЗ), к началу текущего года стал обладателем накоплений порядка 6 млн тенге. Такой объём накоплений позволяет получать из ЕНПФ ежемесячную выплату в размере 32 тысяч тенге на протяжении 18-20 лет, что соответствует средней продолжительности жизни граждан на пенсии.

– Однако отметим, что к настоящему времени накопительный пенсионный компонент в Казахстане прошёл лишь половину пути становления, – продолжают разъяснять в ЕНПФ. – Полный цикл (40 лет) формирования накопительной пенсионной системы будет завершён к 2038 году. Поэтому накопительный пенсионный компонент должен рассматриваться в долгосрочной перспективе. Так что для вышеупомянутого вкладчика при условии сохранения в будущем доходов на уровне СМЗ и регулярности взносов размер накоплений к 2038 году составит порядка 16 млн тенге в текущих ценах, что обеспечит ежемесячную пенсию из ЕНПФ в размере 86 тысяч тенге. Кроме того, данному вкладчику, имеющему стаж более 35 лет, полагается государственная базовая пенсионная выплата в размере 48 680 тенге в текущих ценах.

Для сравнения: вкладчик, осуществляющий с 1998 года регулярные обязательные пенсионные отчисления (12 раз в год) от минимальной заработной платы по республике (МЗП), получит к началу текущего года объём накоплений около 1 млн тенге. При сохранении в будущем доходов на уровне МЗП и регулярности взносов к 2038 году размер накоплений составит порядка 3 млн тенге в текущих ценах.

Поскольку минимальный размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ составляет 70% от величины прожиточного минимума, данный вкладчик будет получать пенсию из ЕНПФ около десяти лет.

Держать на контроле

Приведённые примеры наглядно показывают, что сумма накоплений зависит от регулярности, полноты и размера пенсионных взносов, а значит, от занятости и доходов населения.

Согласно стандартам Международной организации труда, для обеспечения адекватного пенсионного дохода получаемая пенсия должна составлять не менее 40 процентов от утраченного заработка. При этом некоторые государства могут устанавливать собственные целевые значения. Например, в развитых странах стремятся к достижению 60-70 процентов от утраченного дохода. В Казахстане с учётом солидарной пенсии этот показатель в прошлом году составил около 46 процентов. В связи с этим, по мере объективного сокращения солидарного компонента, выплаты за счёт индивидуальных пенсионных накоплений должны приобретать всё большую долю в совокупной пенсии для достижения адекватного уровня пенсионного обеспечения, приближенного к международным стандартам. Этого можно достичь за счёт регулярности и полноты пенсионных взносов.

Поэтому, отмечают в фонде, так важно внимательно отслеживать свои накопления, буквально с каждой зарплаты. Если вдруг взносы за какой-то период не поступают, нужно обращаться в налоговые органы. Именно они контролируют своевременность и полноту пенсионных отчислений. На все наши накопления начисляется инвестиционный доход, и чем больше будет их сумма, тем выше доход и, соответственно, будущие пенсионные выплаты.

– Получатели «серых» зарплат должны понимать, что они таким образом уменьшают свои пенсии в будущем. Люди сами должны быть заинтересованы в честных, своевременных отчислениях. И при возможности желательно использовать механизм добровольных пенсионных отчислений, обеспечивая тем самым благополучную старость, – подытожили специалисты ЕНПФ.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой