Что значит быть успешной

В Астане прошёл V Республиканский форум сельских женщин Казахстана «Женское предпринимательство на селе – путь к экономической стабильности и устойчивому развитию», собравший 250 участниц. Среди них – восточноказахстанки, каждая из которых достойна выступать на таких встречах не только как слушатель в зале, но и как мотиватор на сцене. Наши землячки поделились своими впечатлениями от форума.

Пригласить бы на форум министра

Руководитель крестьянского хозяйства «Аксай» из Зайсанского района Саулеш Абылгожина в первую очередь отметила истинный патриотизм и горящие глаза женщин, приехавших из самых отдалённых сёл Казахстана. Многие из них полны интересных идей, большинство уже воплощают в жизнь свои проекты. И все вместе представляют собой опору государства, тех, на ком держится Казахстан.

– Моё личное предложение для организаторов форума – хорошо было бы встретиться с нашим профильным министром, поговорить о субсидиях, например, – поделилась Саулеш Абылгожина.

Проблем у фермеров много. Удивительно, как с ними справляется представительница прекрасной половины человечества. Она руководит коллективом из 25 мужчин, а также управляется с большой фермой, входит в Республиканскую палату казахской белоголовой породы, работающую над правильной селекцией этой разновидности коров. Ведь это наше национальное достояние.

Десять лет назад решение создать своё дело они приняли вместе с супругом, но вскоре Саулеш Ерченовна стала вдовой. В память о муже она не только не опустила руки, но и сделала своё хозяйство образцовым. Кроме того, воспитала семерых детей, награждена почётным знаком «Алын алқа». Двое сыновей уже стали незаменимыми помощниками и готовятся продолжить дело, начатое родителями. А такая преемственность для села – главное.

Найти своё предназначение

Руководитель отдела Уланского района филиала Правительства для граждан по ВКО Меруерт Калибекова пришла в эту сферу в 2007 году, когда по стране открылись первые ЦОНы. Начав с консультанта, выросла в руководителя.

– Я получила массу впечатлений от форума, который стал площадкой для обмена мнениями, идеями, опытом. Очень вдохновили женщины, получившие гранты на развитие бизнеса. Их истории успеха мотивируют. Например, ещё вчера она лепила пельмени дома, а теперь у неё цех. Кто-то с пятью козами делает сыры, – отметила Меруерт Калибекова.

ЦОНы являются своего рода центрами притяжения и в городах, не говоря уже о сёлах, где уровень цифровизации несколько ниже. Поэтому у них с первых дней образовательная функция, обучение цифровой грамотности, работе на портале eGov.

– В Казахстане уже никого не удивляют сельские акимы-женщины. Эта должность очень им подходит, потому что женщины в силу своей природы отлично справляются с решением нескольких задач одновременно. И при этом полноценно занимаются своей семьёй. Я это вижу и в своём коллективе, который полностью женский. Работать в ЦОНе тяжело, здесь мало ответить «да» или «нет», нужно полноценное общение, консультации, помощь, подсказка, – улыбается Меруерт Калибекова. – Современные казахстанки стремятся к самореализации, найти свою нишу, своё дело, своё предназначение. После участия в этом форуме буду рада делиться полученной информацией о возможностях и поддержке, которые созданы для женщин на селе.

Потушила пожар без воды

Специалист управления ЧС района Алтай Алевтина Мамаева помимо должностных обязанностей является активным волонтёром, стараясь вовлечь в это благородное дело и своих коллег-спасателей. Помочь со сбором детей в школу, поднять вопросы пожарной безопасности, а ещё состоять во всех родительских комитетах, заниматься семьёй – на всё это у Алевтины хватает сил, времени, энергии, а главное – желания.

Она одна из тех, кто летом-осенью этого года боролись с природными пожарами, отстояли сёла, ни в одно огонь не запустили.

– Женщин в нашей сфере пока немного. К примеру, я уже 15 лет единственная в отделе. Конечно, есть ещё предубеждения, карьера идёт сложнее, но дело не в ущемлении, просто нас жалеют, ситуации ведь бывают сложные, опасные. Но женщины сильнее, чем о них думают, – утверждает Алевтина.

Однажды, приехав с плановым рейдом в одно из сёл, она увидела грозящий посевам пожар, начавшийся с костра, в котором местный житель хотел сжечь ненужное сено. Вызвав пожарных, Алевтина взяла лопату и стала тушить огонь.

– А что делать? Воды нет, рядом – хлебные поля. Когда пожарные приехали, даже дыма уже не было – мы с виновником происшествия постарались. Но протокол я всё же составила, – смеётся Алевтина. – Не считаю это чем-то особенным, каждая девочка из ДЧС поступила бы также…

Здесь жить нашим детям и внукам

Директор Белоусовской средней школы № 1 Глубоковского района Мархаббат Карибаева руководит учебным заведением, которое является опорным в районе, к ней прикреплены восемь школ, она участвует в республиканском проекте по внедрению менторства в сфере образования, подписан меморандум о сотрудничестве с институтом повышения квалификации.

– Хотя я не предприниматель, но форум оказался очень полезным, я многое взяла для себя. Ведь мы, женщины, переживаем за будущее, создаём страну, в которой жить нашим детям и внукам. Наш коллектив, работая с подрастающим поколением, стремится учить ребят не только наукам, но и умению адаптироваться в современном мире. Чтобы нашу школу покидали сформировавшиеся личности, которые будут создавать проекты, делать карьеру, находить себя в творчестве, – отметила Мархаббат Камельхановна.

По её наблюдению, социальная активность среди сельчанок набирает обороты. В частности, в Белоусовке многие занялись производством полуфабрикатов, кондитерских изделий, букетов, предметов народного промысла. Бывший шахтёрский посёлок после закрытия рудника не зачах, а продолжает развиваться, и зачастую опорой семьи в трудные периоды стали женщины. Местная власть обеспечила мужчин работой, но женщины успели в какой-то степени перехватить инициативу.

Возможна ли карьера в селе?

Руководитель крестьянского хозяйства «Нива» Любовь Денисова до 1997 года трудилась бухгалтером Чапаевского совхоза Зыряновского района(ныне – район Алтай). Когда встал вопрос о реорганизации, они с мужем решили создать собственное растениеводческое хозяйство. Продав машину, купили семена. Начинали со 100 га, а сейчас уже заботятся о 600 га, на которых растут пшеница, горох, гречиха, подсолнечник. Конечно, сельское хозяйство – зона риска, год на год не приходится. Земля в районе плодородная, даже в засуху меньше 12-15 с га не получается.

– Когда-то я была единственной женщиной – руководителем крестьянского хозяйства в районе. Некоторые смотрели скептически, но сейчас уважают, даже те, кто был полвека директором совхоза. Благодарна мужу за поддержку, техника – на нём. Четверть века назад получили по паям два старых трактора, а сейчас благодаря поддержке государственных программ есть даже новые комбайны. У нас трудятся 14 человек, все мужчины, – поделилась Любовь Ивановна.

Проблема, которая её волнует, – отток молодёжи из сёл. В Чапаево живут 800 человек, многие – пенсионеры. Между тем есть бесплатное училище, окончив которое юноши уезжают в города, где таксуют. А почему бы не сделать обязательную трёхгодичную отработку, а там, глядишь, втянутся в сельский труд, полюбят его, увидят перспективы.

– Возможна ли карьера в селе? Да, но государству нужно создать для этого предпосылки – льготы, больше коммунальных благ. А в целом, как и везде: кто хочет, тот найдёт себя. Главное – помнить, что когда с землёй обращаешься благородно, она тебе ответит взаимностью, – уверена Любовь Ивановна.

Айгуль Биданова

Астана