Что важно знать избирателю

Электоральная кампания по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан вышла на финишную прямую. С 4 ноября казахстанцы могут проверить себя в списках избирателей на соответствующих избирательных участках, а также получить открепительное удостоверение на право голосования на другом избирательном участке. Почему это важно сделать заранее, пояснил председатель избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области Ерсаин Набиев.

– Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является включение в список избирателей.

Списки составляются местными исполнительными органами (акиматами) на основании постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного заявления в акиматы по месту нахождения.

– То есть для того, чтобы иметь возможность проголосовать, человек обязательно должен иметь регистрацию по месту жительства?

– Да, регистрация на территории избирательного участка является основанием для включения гражданина в список избирателей. Сделать это можно на основании документов, подтверждающих приобретение жилища в собственность либо свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по договору найма, поднайма. Либо предоставляющих право на вселение в жилище по иным основаниям, предусмотренным законодательством РК, а также по письменному согласию собственника (нанимателя) жилища.

Зарегистрироваться по месту постоянного проживания можно не только в жилых домах, квартирах и общежитиях, но и в гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, жилых строениях, дачных садоводческих товариществах и кооперативах, домах-интернатах, служебных зданиях, приспособленных для жилья.

– Как быть тем, кто не будет иметь возможности прибыть в день голосования на избирательный участок по месту своей регистрации?

– В таких случаях избиратель должен был не позднее чем за месяц до дня голосования или 20 октября 2022 года подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.

При поступлении обращения акимат организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать.

Этим правом активно пользуются иногородние студенты, обучающиеся в средних специальных и высших учебных заведениях, проживающие вне общежитий; граждане, работающие вахтовым методом.

Согласно закону, за 20 дней до дня голосования списки передаются на избирательный участок. И теперь гражданин может лично обратиться в свой избирательный участок, взять там открепительное удостоверение и в день выборов с этим открепительным удостоверением проголосовать там, где ему будет удобно.

Очень важно подчеркнуть, что гражданин может быть включен только в один список избирателей.

– Расскажите подробнее о процедуре получения открепительного удостоверения.

– При перемене пребывания граждане обращаются в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации, где участковая избирательная комиссия по предъявлении паспорта или удостоверения личности, выдаёт открепительное удостоверение на право голосования. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

Открепительное удостоверение не выдаётся избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом избирательном участке в пределах одного населённого пункта.

В день голосования по предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия включает человека в список избирателей на избирательном участке по месту пребывания.

Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18.00 по местному времени в день, предшествующий дню голосования, то есть 19 ноября.

– Можно ли проверить включение себя в список избирателей онлайн?

– Проверить себя в списке избирателей по месту регистрации можно через сайт gov.kz/sailau или сall-центр соответствующего акимата.

– Почему важно заранее ознакомиться со списком избирателей?

– За 15 дней до дня голосования списки представляются всем желающим для ознакомления на избирательных участках.

Каждый вправе проверить данные о себе и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных. Заявления о необходимости исправлений в списках рассматриваются участковой избирательной комиссией в день поступления заявления.

Призываю земляков проявить правовую грамотность и реализовать своё конституционное право на участие в выборах. Своевременно примите все необходимые меры.

Айгуль Биданова