Что в корзине? 

Во втором квартале этого года среднестатистический житель области израсходовал 102972 тенге на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков.

По данным Департамента статистики Восточно-Казахстанской области, квартальный рацион жителя региона включал 76,7 кг молочной продукции, 36,1 кг хлебопродуктов и крупяных изделий, 24,7 кг мяса и мясных продуктов, 4,7 кг рыбы и морепродуктов.

Также во втором квартале среднестатистический восточноказахстанец потребил 3,9 кг масла и жиров, 10,5 кг сахара, сладостей и кондитерских изделий, 57 яиц. Среднедушевое потребление фруктов составило 15,3 кг за квартал, овощных культур (без картофеля) – 17,4 кг, картофеля – 12,0 кг.

Гульжан Естаева