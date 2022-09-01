Что такое DVB-T2 и как его настроить?

В Казахстане поэтапно идёт переход на цифровое эфирное телевещание, и в информационных роликах и материалах, касающихся digital ТВ, можно услышать, увидеть аббревиатуру «DVB-T2». «Что это такое, что оно означает?» – задаются вопросом некоторые телезрители.

DVB-T2 расшифровывается, как Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestria и переводится с английского «Цифровое наземное видеовещание второго поколения». В Казахстане в качестве единого стандарта ЦЭТВ выбран европейский стандарт DVB-T2. Он позволяет разместить на частотной полосе больше цифровых каналов, чем его предшественник. DVB-T2 как минимум на 30% улучшает ёмкость телевизионных сетей по сравнению с DVB-T при той же инфраструктуре сети и частотных ресурсах.

Преимущества стандарта DVB-T2 – это увеличение количества каналов транслируемого пакета, возможность организации «местного» вещания и развития телевидения высокой чёткости, а также высвобождение эфирных частот.

Применение стандарта DVB-T2 в абонентских устройствах позволяет ввести через сети цифрового эфирного телевещания дополнительные услуги и HDTV. И так как наша страна поэтапно полностью переходит на ЦЭТВ, казахстанцам необходимо проверить, поддерживают ли их телевизоры стандарт DVB-T2.

Как узнать, поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2?

Для этого открываете инструкцию, в разделе технические характеристики ищете пункт: поддержка цифрового стандарта. Там должно быть написано – DVB-T/T2 MPEG-4. Или же вы можете зайти на сайт Яндекс.Маркет. В поисковом поле вводите модель своего телевизора. На появившейся странице нажимаете «все характеристики». Далее ищете пункт «приём сигнала». Если ваш телевизор поддерживает стандарт цифрового эфирного вещания, то должно быть написано – DVB-T/T2 MPEG4.

Большинство новых телевизоров поддерживают стандарт DVB-T2. Если ваш телевизор был выпущен ранее 2013 года, то необходимо купить цифровую приставку DVB-T2. Ещё её называют ресивер или TV-тюнер. Также необходима дециметровая антенна. Настроить антенну через подключение ресивера легко. Для этого нужно:

— подобрать подходящую антенну;

— выбрать TV-тюнер с нужным набором опций;

— провести коммутацию согласно схеме подключения.

Какую антенну выбрать?

Антенны бывают комнатными и уличными. Жители жилых комплексов могут объединиться и поставить одну антенну на дом. В частных домах в черте города можно воспользоваться комнатной антенной, но только при прямой видимости телебашни. Жильцам домов, расположенных далеко от телевышки, подойдёт уличная антенна.

Какой ресивер выбрать для цифрового ТВ?

Выбор ресиверов большой, но для подключения цифрового ТВ важен только один факт – стандарт DVB-T2. В остальном же ресиверы отличаются способами подключения (RCA, HDMI,SCART и др.), а также дополнительными опциями. Полный комплект приставки включает блок питания, пульт дистанционного управления, инструкцию. Блок питания может быть внешним, либо встроенным. Внешний можно заменить в случае поломки, встроенный – менее практичный.

Как настроить антенну и цифровую приставку DVB-T2?

Первым делом надо определить местонахождение ближайшей вышки. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисами. Ближайшую к вам точку трансляции ЦЭТВ можно найти на сайте www.tsetv.kz.

С помощью карты охвата ЦТВ также можно посмотреть частоту передачи вашего пакета каналов, рядом будет указан статус – вещает, ожидает.

После этого определитесь с местом и способом крепления антенны. Уличные антенны надо направлять на источник сигнала, чтобы повысить качество передачи. Закрепите антенну к балконной или оконной раме. Далее проводим кабель по дому до цифровой приставки.

Как подключить антенну к цифровому ресиверу?

Выключаем телевизор из сети, нужно вытащить вилку из розетки.

Подключаем кабель, идущий от антенны, RCA либо HDMI, в зависимости от того, что вы выбрали: один конец – к приставке, второй – к телевизору.

Включаем телевизор в сеть – вилку в розетку. Нажимаем кнопку ON на телевизоре или пульте. Выбираем источник сигнала AV, HDMI. Должно появиться окно меню ресивера. На пульте эта кнопка может называться SOURCE, TV/VIDEO, INPUT. Берём пульт от приставки. Нажимаем кнопку MENU.

Выбираем пункты меню «ПОИСК» — «Ручной поиск». Не забудьте установить диапазон UHF (ДМВ). Дальше вы увидите шкалы мощности и качества сигнала.

Затем поворачиваем антенну в разные стороны, выбрав идеальное положение, крепим антенну.

Снова заходим в меню. Выбираем «ПОИСК» — «Автопоиск». Каналы установятся автоматически.

На сегодняшний день передатчики DVB-T2 уже работают в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Улытауской, Жетысуйской областях и в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Это означает, что при наличии соответствующего ТВ или дополнительной приставки можно бесплатно принимать и смотреть около 30 каналов в областных центрах и городах республиканского значения, до 15 – ниже областного центра в отличном качестве, без каких-либо помех.

По вопросам наличия цифрового сигнала в вашем населённом пункте вы можете обратиться в call-центр по номерам 193 с городского телефона и 8 8000 800 193 с мобильного телефона – звонок бесплатный.

Приятного вам просмотра!