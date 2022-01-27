Что предлагаете?

Жители Риддера могут принять активное участие в благоустройстве города, направляя свои проектные предложения в акимат.

На сайте акимата города Риддера открыт портал «Бюджет народного участия». Целью этого пилотного проекта является развитие и благоустройство территорий моногорода на основании инициатив и предложений граждан.

– Риддерцы могут сами выбирать, на какие преобразования направить бюджетные средства. Это наиболее эффективный способ управления через диалог с населением, – пояснили в акимате моногорода.

Проектные предложения на 2023 год принимаются с 20 января по 1 марта текущего года.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер