Что почём?

Как изменились цены на продовольственные, непродовольственные товары и платные услуги в регионе?

По данным областного Департамента статистики, среди продовольственных товаров в июне 2020 года по сравнению с маем зафиксировано повышение цен на хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 0,9 процента и пшеничный из муки высшего сорта – на 0,8 процента, пшеничную муку высшего сорта – на 2,8 процента и первого сорта – на 0,3 процента.

Кроме того, повысились цены на макаронные изделия, крупу манную – на 1,9 процента, гречневую – на 2,2 процента, овсяную – на 0,8 процента, перловую – на 1,2 процента. Увеличение стоимости булочных и мучных кондитерских изделий составило 1,5 процента.

– Подорожала мясная продукция: говядина – на 0,4 процента, конина – на 2,0 процента, баранина – на 0,6 процента, говяжья печень – на 3,6 процента, колбасы и изделия из мяса – на 2,3 процента, – сообщили в Департаменте статистики Восточно-Казахстанской области.

Также выросли цены на рыбу свежую охлажденную, мороженую, соленую и копченую, рыбные консервы, молоко сырое и консервированное, творог, сыры, масло сливочное несоленое и оливковое, маргарин, кондитерские изделия, йогурты, минеральные воды, зеленый чай, кофе, пряности, майонезы, томатную пасту, прохладительные напитки, фруктовые и овощные соки, алкогольные напитки.

Вместе с тем цены на пшено снизились на 4,6 процента, детское питание – на 0,6 процента, тушки кур – на 0,4 процента, пастеризованное молоко – на 0,3 процента, кефир – на 2,1 процента, яйца – на 5,0 процента, подсолнечное масло – на 1,4 процента, сахар-песок – на 0,7 процента.

Из плодоовощной продукции рост цен наблюдался на яблоки, виноград, бананы, апельсины, груши, сухофрукты и орехи, репчатый лук, свеклу, картофель, морковь, сушеные горох и фасоль. Стали дешевле лимоны, свежая капуста, огурцы, помидоры, чеснок и сладкий перец.

Также стоит отметить подорожание одежды и обуви на 0,7 процента, медикаментов и товаров для дома – по 0,8 процента, строительных материалов – на 3,2 процента, товаров личной гигиены – на 1,2 процента и других непродовольственных товаров. Цены на бензин, напротив, снизились на 0,9 процента.

– В сфере жилищно-коммунального хозяйства оплата населением Семея за холодную воду снизилась на 11,2 процента и пользование канализацией – на 13,4 процента, – отмечают в департаменте.

Вместе с тем стали дороже услуги медицинских лабораторий – на 1,2 процента, санаториев – на 11,6 процента, массаж – на 3,3 процента. Услуги парков развлечений подорожали на 3,2 процента, фотосалонов – на 4,8 процента, домов отдыха – на 5,4 процента, предприятий общественного питания – на 3,8 процента, парикмахерских и салонов красоты, ателье по пошиву одежды – по 2,3 процента, мастерских по ремонту часов – на 2,4 процента.

Изменилась и стоимость билетов на поезда дальнего следования, она снизилась на 1,8 процента, а авиабилеты подорожали на 2,1 процента.

Ания Есмухамет