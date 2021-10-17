Общество

Что почём на прилавках?

17.10.2021
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На каком уровне закрепились цены на социально значимые товары в Семее и какие прогнозы по ценообразованию дают специалисты на ближайшее время?  

Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела предпринимательства Семея Амина Сыздыкова.

– За этот период подешевели картофель – на 4,6 % и морковь – на 10,7 %. Подорожали сахар – на 1,0 % и яйцо куриное – 1,1 %. За неделю зафиксирован рост цен на яйцо куриное 1-й категории на 16,6 %. На остальные 18 наименований социально значимых продовольственных товаров цены стабильны, – уточнила она. – Рост цен на куриное яйцо является сезонным, поскольку в осенне-зимний период при сокращении светового дня снижается яйценоскость кур, то  есть производство товара этой категории снижается. С увеличением спроса осенью и зимой производство восстанавливается, и цена возвращается к своему уровню. Вместе с тем нужно учитывать рост цен на корма, ветеринарные препараты, минеральные добавки, которые закупаются за рубежом, ГСМ. В этом году корма подорожали вдвое, а дизтопливо – в полтора раза.

В настоящее время оптовая цена на яйцо местного производства от ТОО «Semei Qus» составляет 360–380 тенге за десяток, завозимый из соседних регионов (Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областей) товар обходится дороже – 440–450 тенге за десяток. Средняя розничная цена – 490–520 тенге за десяток.

– На межсезонный период закуплено плодоовощной продукции в региональный стабилизационный фонд для города Семея в количестве 3100 тонн, в том числе картофель – 1500 тонн, капуста – 450 тонн, морковь – 400 тонн, лук – 750 тонн, – добавила Айжан Хасенова. – Еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки на ТЛЦ «Северный» и ОРЦ «Jolaman», где предоставляется 40 торговых мест по льготной ставке аренды местным сельхозтоваропроизводителям. Продукция реализуется по ценам на 10–15 процентов ниже рыночных.

Также она отметила, что в Семее ведётся ежедневный мониторинг розничных цен на социально значимые продукты. В случае необоснованного повышения цен принимаются меры оперативного реагирования с выяснением причин роста и рекомендательная работа по их снижению.

Флора Левина

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Семей

17.10.2021
12

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