Что об «Алаше» знают на Западе?

Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая активно реализует проект «Алаш».

В рамках проекта раз в неделю сотрудники библиотеки организуют прямой эфир на платформе ZOOM с учёными-алашеведами со всей республики и не только. На прошлой неделе гостем очередного онлайн-мероприятия стала профессор Университета Анкары Хаджи Байрам Вели, кандидат исторических наук Гульжанат Курмангалиева-Ерджиласун. Она выступила с видеолекцией «Алихан Букейханов и изучение темы «Алаш» на Западе».

В своём выступлении лектор подчеркнула, что Алихан Букейханов всю сознательную жизнь посвятил своему народу, думал о будущем своей страны и активно участвовал в движении «Алаш» и его деятельность изучается не только в Казахстане, но и в других странах.

К примеру, ценная информация об известном общественном и государственном деятеле, а также движении «Алаш» содержится в книге Александра Беннигсена «Пресса и национальное движение мусульман в России до 1920 года», опубликованной в Париже в 1964 году. Эта работа была высоко оценена на Западе.

– На Западе об Алихане Букейханове и о движении «Алаш» узнали из работ Заки Валиди Тогана, а также через докторскую диссертацию Баймырзы Хаита «Национальные правительства Когана и Алаш Орды», которую он защитил в 1950 году в Мюнстерском университете, – рассказала Гульжанат Курмангалиева-Ерджиласун.

Также, по её словам, Марта Брин Олкогг в своей книге «О казахах в целом» дала информацию об «Алаше» и Алихане, а в 2003 году была издана книга Стивена Сабола «Русская колонизация и генезис казахского национального самосознания», где каждая глава была посвящена Алаш Орде и дана высокая оценка деятельности Алихана Букейханова. Эта книга включает в себя труды казахской интеллигенции, опубликованные в периодических изданиях, и архивные материалы Центрального государственного архива Республики Казахстан.

В ходе лекции было сказано, что ценная информация по этой теме содержится и в трудах таких известных учёных, как Ян Кэмпбелл, Питер Роттьер, Адеб Халид, Заки Валиди Тоган, опубликованных в 1942 году, а также в работах «Бүгінгі Түркі елі (Түркістан) және оның жақын тарихы», «Воспоминания» 1969 года.

– Нас радует, что на Западе книги о движении «Алаш» широко известны, и исследовательская работа в этом направлении ведётся в других государствах. Надеемся, что в будущем эти книги будут переведены на казахский язык и пополнят фонд нашей электронной библиотеки «Алаш», – отметили специалисты библиотеки, подводя итоги онлайн-встречи.

Ания Есмухамет

Семей