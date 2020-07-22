Что нужно знать о выплате 42 500

Как получить выплату в 42500 тенге в связи с карантином? Кто получит услугу проактивно, а кому она не положена вовсе? На этот и другие актуальные вопросы ответил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Главное условие – полная потеря дохода. Это касается работников, находящихся в отпусках без содержания. Кроме сотрудников банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц, а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству.

Также выплату могут получить индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физлица, получающие доходы на договорной основе и плательщики ЕСП.

– Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Работодатели могут подать заявки одновременно за 20 человек через веб-портал «Электронного правительства» egov.kz, портал 42500.enbek.kz, telegram-bot «Электронного правительства», приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu, а также мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня по мере их готовности.

Биржан Нурымбетов попросил претендентов на выплату не подавать заявку сразу на нескольких электронных платформах – это создаст нагрузку на портал и ограничения для других лиц, которые хотели бы подать заявление.

– Подайте один раз, но тщательно всё проверьте. Укажите правильные данные счёта из 16 цифр, а не номер карты из 12 цифр. Дождитесь сообщения, что ваша заявка принята, и дальше можете отслеживать свой статус на порталах enbek.kz и e-gov – на какой стадии находится заявка, – посоветовал глава профильного

министерства.

Многие казахстанцы уже получили sms-сообщения с просьбой подтвердить факт потери дохода, это так называемый проактивный формат назначения выплат.

– Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил министр.

Единовременная выплата НЕ ПОЛОЖЕНА тем, кто полностью не потерял доходы в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:

1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;

2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;

3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;

4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, у которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;

5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;

6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.

Для жителей Восточно-Казахстанской области в Telegram создан специальный бот для подачи заявки – https://t.me/VKO42500Bot. Общий бот по Казахстану – https://t.me/Help42500Bot.

Айгуль Биданова

Нур-Султан – Усть-Каменогорск