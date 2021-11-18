Что нужно знать о вакцинации подростков

С 15 ноября в регионе стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer подростков, а также беременных и кормящих женщин.

Вакцинация является сегодня необходимой мерой профилактики распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе растёт число инфицированных детей и подростков.

В этой связи прошла пресс-конференция с участием представителей областных управлений здравоохранения и образования, департамента санэпидконтроля по вопросам вакцинации этой возрастной категории.

Заместитель руководителя облздрава Эльмира Рахимбаева сообщила, что на сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области 14 детей находятся на стационарном лечении от КВИ, из них восемь – в Усть-Каменогорске, шесть – в Семее. 80 школьных классов – на карантине.

Напомним, в регион на прошлой неделе доставлено 35 100 доз вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. Вакцинировать ею намерены детей в возрасте от 12 лет, беременных и кормящих женщин. Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Ставить прививку детям можно только с согласия родителей или их законных представителей.

– По области вакцинации препаратом Comirnaty (Pfizer) подлежат порядка 120 тысяч человек, из них около 82 тысяч детей в возрасте 12–18 лет, беременных – порядка 16,5 тысячи, кормящих женщин – свыше 21 тысячи человек. На сегодня вакцину Pfizer уже получили 12 подростков в возрасте 15–17 лет из Усть-Каменогорска, – отметила Эльмира Рахимбаева.

Вакцинация подростков допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей в медицинских кабинетах организаций образования и в центрах вакцинации при поликлиниках.

В настоящее время, как заверила представитель облздрава, получено более двух тысяч письменных согласий родителей и законных представителей детей на проведение вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty.

В ходе пресс-конференции спикеры ответили на самые распространённые вопросы.

– Почему детей будут вакцинировать при школах? Насколько там возможно обеспечить безопасность и необходимые температурные условия для хранения вакцины?

– Вакцинация подростков проводится в прививочных пунктах организаций образования. Также по желанию родителей допускается проведение вакцинации в поликлиниках в индивидуальном порядке.

Вакцинация в организациях образования имеет такие преимущества, как: исключение контакта с потенциально больными с симптомами респираторной инфекции, включая КВИ; привычная для детей среда; нет необходимости родителям пропускать работу, чтобы приводить своего ребёнка на вакцинацию в поликлинику; возможно обеспечение присутствия психолога и так далее.

Для хранения и транспортировки препарата дополнительно закуплены морозильные установки и термоконтейнеры.

– Может ли родитель присутствовать при вакцинации ребёнка? Как будет проверяться, имеется ли его согласие на процедуру?

– Любая профилактическая прививка, включая прививку против КВИ, проводится только с информированного согласия родителей на вакцинацию.

Информированное согласие собирается заранее в процессе планирования и составления списка подростков, подлежащих вакцинации. В этой связи на прививку приглашают по заранее составленному списку только тех, у кого есть подписанное родителем согласие на вакцинацию.

По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе с соблюдением санитарных норм.

– Насколько безопасна вакцина Pfizer, прошёл ли препарат сертификацию?

– Вакцина Comirnaty производства компании Pfizer (США) в Республике Казахстан имеет временную государственную регистрацию.

В целях обеспечения препаратами гарантированного качества в нашей стране для детей до 18 лет закупаются вакцины, производство которых переквалифицировано ВОЗ, то есть используются вакцины, которые отвечают всем необходимым требованиям этой организации к качеству и эффективности. Вакцина Comirnaty рекомендована ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Вакцинация начнётся со старшей возрастной категории подростков – 16–17 лет. В последующем будут вовлекаться дети других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет.

– Сколько доз вакцины Pfizer потребуется?

– Одна доза вакцины составляет 0,3 миллилитра. Рекомендуется вводить две дозы вакцины с интервалом в 21-28 дней. Препарат вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу. Если вторая доза непреднамеренно введена менее чем через 21 день после первой, то нет необходимости дублировать её. Если введение второй дозы непреднамеренно задерживается, то её следует вводить как можно скорее в соответствии с инструкциями производителя.

– Какие возможны осложнения у ребёнка после вакцинации?

– В соответствии с информацией, представленной производителем, вакцина Comirnaty у прививаемых часто вызывает временную боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головную и мышечную боль, боль в суставах, озноб, диарею, лихорадку, покраснение в месте инъекции, тошноту, рвоту.

Нечасто (до 1 процента) наблюдается увеличение лимфоузлов, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции. Редко (до 0,1 процента) – аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница.

– Как будут наблюдать за ребёнком после вакцинации?

– Медицинское наблюдение проводится в первые 30 минут после введения вакцины. При этом будет учитываться соблюдение физического дистанцирования в помещении для проведения медицинского наблюдения.

Затем меднаблюдение проводится в течение последующих трёх дней как в школе, так и со стороны медицинской организации по месту прикрепления.

– Ряд стран отказались от вакцинации детей от КВИ. Почему её проводят у нас?

– ВОЗ рекомендует прививать подростков в возрасте 12–17 лет вакциной Pfizer. На сегодняшний день власти многих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина и другие, начали кампанию по вакцинации детей против КВИ именно этой вакциной.

– Как я могу отказаться от вакцинации ребёнка?

– Перед проведением профилактической прививки врач общей практики или педиатр (при отсутствии врача – фельдшер) предоставляет форму информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными.

Добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок оформляется в письменном виде.

– К чему приведёт отказ родителей от вакцинации ребёнка?

– Никаких правовых последствий отказ от вакцинации не несёт. Но, отказываясь вакцинировать своего ребёнка, родитель лишает его права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией Республики Казахстан, и подвергает риску заболевания вакциноуправляемыми инфекциями, значительно повышает риск заболевания КВИ у детей и развитию осложнений после перенесённого КВИ (синдром Кавасаки).

– Делать ли вакцинацию, если у ребёнка достаточно сильный иммунитет?

– Вакцина против КВИ даёт привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции. К сожалению, естественный неспецифический иммунитет не всегда сможет противостоять инфекциям, вследствие чего при инфицировании непривитых высок риск заболевания и развития осложнений.

Частота осложнений после заболевания инфекцией и после вакцинации несоизмеримы. Так, при заболевании коронавирусной инфекцией примерно в 15 процентах случаев заболевание протекает с необходимостью применения кислородной терапии, ещё у пяти процентов состояние больных является критическим. Тяжёлые формы заболевания с высокой вероятностью могут развиться у пожилых людей и у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как астма, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Регистрация тяжёлых неблагоприятных проявлений после иммунизации против КВИ практически на нулевом уровне.

– Не перегружает ли вакцина иммунную систему?

– Иммунитет после вакцинации не снижается. Нет ни одного исследования, которое доказывает влияние вакцинации на врождённый иммунитет.

Иммунная система человека ежедневно встречается со множеством антигенов, справляется с ними и обеспечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе вакцины, никоим образом не могут перегружать организм, они направлены на выработку специфической иммунной защиты против КВИ.

– Правда ли, что ребёнок может заболеть той болезнью, от которой ему ставят вакцину?

– В составе вакцины против КВИ, использующейся в нашей стране, нет цельного живого вируса, поэтому введённая вакцина не может вызвать заболевание КВИ. В вакцине есть лишь частичка коронавируса, к которой вырабатываются антитела. В последующем, в случае заражения, эти антитела будут распознавать цельный натуральный вирус и уничтожать его. Соответственно, привитый против КВИ человек не может заразиться от вакцины и не может быть заразным для окружающих из-за того, что получил прививку.

– Если ребёнок состоит на медицинском учёте, подлежит ли он вакцинации?

– Подростки, которые состоят на диспансерном учёте, допускаются на вакцинацию против КВИ после получения консультации и допуска от лечащего врача. При наличии у подростка хронических заболеваний вакцинация будет проводиться в период ремиссии.

– Защищает ли вакцина БЦЖ от коронавируса?

– Вакцина БЦЖ применяется исключительно для специфической профилактики туберкулёза. В мировой практике отсутствует научно обоснованное доказательство о влиянии наличия вакцинации на защиту от КВИ. Поэтому говорить о том, что вакцинация против туберкулёза может защитить от коронавирусной инфекции, нельзя.

– Есть ли в вакцинах добавки в виде консервантов?

– В соответствии с инструкцией к вакцине Comirnaty, в одной дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг вакцины против COVID-19 на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы).

Кроме того, включены вспомогательные вещества (полиэтиленгликоль, который содержится в кремах, шампунях, но в значительно большем объёме, также сахароза, натрия хлорид, калия хлорид и другие). Вакцина содержит менее 1 ммоль калия (39 мг) и натрия (23 мг) на дозу, то есть их содержание ничтожно мало.

В вакцинах отсутствуют компоненты, приводящие к отдалённым нежелательным последствиям, таким как бесплодие или мутационные процессы в организме. Любые вещества в вакцинах содержатся в безопасных для организма концентрациях в соответствии с международными нормативами.

– Можно ли поставить ребёнку не Pfizer, а другую вакцину?

– На сегодня в нашей стране вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет будет проводиться исключительно вакциной Comirnaty (Pfizer), которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет, а также беременных и кормящих женщин.

– Нужно ли для получения вакцины направление врача?

– Направление получать необязательно. Можно записаться на вакцинацию через портал Egov или по телефону медицинской организации по месту жительства. Однако вакцинация подростков, повторимся, проводится только после получения медработником подписанной формы информированного согласия родителей.

– Детский паспорт вакцинации – где его скачать? Как получить бумажную версию?

– После вакцинации у подростков также сформируется паспорт вакцинации. Электронный паспорт можно скачать в мобильном приложении eGov mobile. Справку о вакцинации против КВИ с QR-кодом на бумажном носителе сможете получить в медицинской организации по месту проживания.

Однако меры по QR-кодам в общественных местах из-за распространения коронавируса не коснутся детей и подростков.

– Необходим ли медосмотр детей перед вакцинацией?

– Перед проведением профилактической прививки врач проводит медицинский осмотр ребёнка. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению вакцинации в медицинском документе прививаемого, предоставляет ему или его законному представителю полную и объективную информацию о профилактической прививке, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от прививки.

Медицинское обследование прививаемого лица перед проведением профилактических прививок проводят в случае предъявления им жалоб на ухудшение состояния здоровья и (или) при наличии объективных симптомов заболеваний.

При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования. По показаниям могут быть направлены на консультацию узких специалистов.

– Куда можно обратиться по вопросам проведения вакцинации против КВИ?

– По любым вопросам, касающимся вакцинации от КВИ, можно обратиться в медицинскую организацию, которая проводила вакцинацию, а также в отдел материнства и детства областного управления здравоохранения по телефону горячей линии 8 (7232) 71-00-05 либо в call-центр по номеру 8 (7232) 71-11-31.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Ирины Хрулёвой