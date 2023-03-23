Что нам стоит самолёт построить

В ВКО юные изобретатели делятся опытом со своими сверстниками. В Усть-Каменогорске для школьников провели встречу с победителем областных и республиканских соревнований по судомоделированию. Талантливый воспитанник Станции юных техников рассказал о возможностях площадок авиаконструирования в областном центре и о том, что помогло ему достичь успеха.

На базе СЮТ в Усть-Каменогорске состоялась встреча с победителем региональных и республиканских конкурсов для будущих мастеров конструирования Егором Какоткиным.

Напомним, одарённый ученик школы-лицея №11, воспитанник кружка «Авиамоделирование» за три года смог достичь серьёзного уровня в этой сфере.

В 2021 году мальчик занял первое место на областных соревнованиях по авиамоделированию и второе – на республиканских соревнованиях по авиа-, авто-, ракето- и судомоделированию класса F3P. Это представление моделей самолётов из лёгкого карбонового материала, их делают сами участники соревнований, а после с помощью манипулятора запускают в помещении или на открытом воздухе.

В 2022 году Егор победил и стал первым на республиканских соревнованиях технического творчества и изобретательства в технике пилотажа на радиоуправляемой модели в закрытых помещениях.

Восьмиклассник поделился опытом участия в крупных турнирах и своими знаниями с ребятами, которые ещё только пробуют свои силы в моделировании.

– Педагоги и условия в СЮТ позволили мне достичь определённых успехов, – говорит Егор. – Занятия в кружке дают возможность обучаться на цифровых станках и развиваться в научно-техническом направлении, используя современные технологии.

Станция юных техников Усть-Каменогорска работает с 1975 года. Здесь школьников приобщают к исследовательской, изобретательской деятельности в различных областях науки и техники и активно поддерживают талантливых детей.

На базе СЮТ открыты лаборатории 3D-моделирования, оснащённые 3D-принтерами, классы программирования, секции беспилотных летательных аппаратов, робототехники, где можно работать с роботами ARDUINO с применением нано- и нейротехнологий. Кроме того, действуют студии авиамодельного мастерства, кружок юных геологов, STEAM-моделирования (для авто- и авиамоделистов), НТМ-1, авиамодельный молодёжный центр и студия звукозаписи.

– Со всей ответственностью заявляю, что на Станции юных техников лучшие традиции подготовки начинающих исследователей и изобретателей в Восточном Казахстане, – считает руководитель кружка «Авиамоделирование» в СЮТ Сагындык Жумагалиев. – Сильный состав преподавателей, оборудованные классы. Единственное пожелание, касающееся секции авиамоделирования, – расширение площадок для практики детей. Раньше для этого мы использовали территорию в Левобережном комплексе. У нас было специальное поле, куда мы с детьми выезжали тренироваться запускать самолёты. Сейчас там организовали выставку техники. Если бы можно было вернуть эту площадку для занятий будущих авиаконструкторов, было бы здорово.

К слову, Сагындык Даулетченович, как учитель и куратор Егора, возлагает на мальчика большие надежды.

– Егор – один из самых сильных моих учеников, – комментирует преподаватель. – Могу смело сказать, что по навыкам пилотирования он легко заткнёт за пояс любого курсанта лётного училища. Парня отличают упорство и невероятная заинтересованность в том, что он делает. В этом году у нас также идёт подготовка к республиканским соревнованиям. Я уверен, у Егора всё получится.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в системе дополнительного образования Восточно-Казахстанской области функционирует 71 учреждение. Из них 26 – в системе культуры и спорта, 27 детско-юношеских спортивных школ, 22 музыкальные школы и школы искусств, восемь загородных лагерей, семь дворцов и домов творчества, пять станций юных техников, натуралистов и туристов, одна школа Возрождения и объединение дворовых клубов из 27 ДПК.

Детям предлагают множество направлений досуга, такие как художественно-эстетическое, техническое, экологическое, туристско-краеведческое, общественно-гуманитарное, естественно-математическое, языковое и спортивное образование.

Общий охват детей, в том числе кружками и спортивными секциями в общеобразовательных школах, – 87 419 детей, что составляет более 90 процентов от общего числа. В школах работают 2974 бесплатных кружка по интересам.

Лилия Дроздова

Фото Центра одарённости «Дарын»