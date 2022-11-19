Что нам стоит дом построить

Каков порядок приёмки объекта в эксплуатацию и основные требования к процессу строительства?

Об этом на специальном брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Нұржан Нұрланұлы.

Он отметил, на территории республики реализация проектов по строительству осуществляется на основании основных нормативов закона, регулирующего архитектурно-строительную деятельность, а также на основе государственных строительных норм.

– Есть несколько этапов приёмки объекта в эксплуатацию. В первую очередь, необходимо иметь земельный акт, в котором указана форма собственности на этот земельный участок, – проинформировал Нұржан Нұрланұлы.

При наличии участка в первую очередь нужно обращаться в местный отдел архитектуры и градостроительства для получения архитектурно-планировочного задания. На его основе разрабатывается архитектурный эскиз, который также необходимо утвердить в отделе архитектуры и градостроительства. Следующий этап – разработка проектно-сметной документации и проведение комплексной вневедомственной экспертизы.

Одним из важных этапов является своевременное уведомление о начале строительства органов государственного архитектурно-строительного контроля. Его нужно осуществить за три дня до начала строительно-монтажных работ.

Нұржан Нұрланұлы особо отметил, что приёмка и ввод в эксплуатацию здания производятся только при полной его готовности в соответствии с утверждённым проектом.

– Оформляется акт приёмки объекта в эксплуатацию. Этот документ подписывают заказчик, подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры. Эксплуатация построенного объекта без утверждённого акта ни в коем случае не допускается, – заявил он.

Впрочем, есть целый ряд строительных объектов, которые принимаются в эксплуатацию заказчиком самостоятельно, без приглашения подрядчиков, технического и авторского надзора. Например, жилые дома до двух этажей, хозяйственные постройки, выстроенные в границах существующего земельного участка, постройки, осуществлённые на территории садоводческих хозяйств, а также внутренняя перепланировка помещений, где не были перенесены несущие конструкции, сохранены инженерные коммуникации и соблюдены нормы пожарной безопасности.

– Чаще всего застройщики допускают нарушения на одном из указанных этапов подготовки строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Это следствие незнания отраслевого законодательства. Так, объекты строят без проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы, не уведомляют ГАСК о начале строительства, неверно оформляют акты приёмки объекта в эксплуатацию и так далее, – перечислил Нұржан Нұрланұлы.

По его словам, при выявлении таких нарушений сотрудники ГАСКа вправе возбудить административное производство и наложить штраф на организацию, допустившую нарушения нормы архитектурно-градостроительного законодательства.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции