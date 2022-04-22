Что хранят древние дюны?

Редчайшие артефакты обнаружили члены краеведческого общества «Прииртышье» во время поездки по сосновому бору и сёлам Бескарагайского района.

На берегу Иртыша, в песчаных дюнах, они нашли выход костей мамонта, среди которых были фрагменты его зуба. А неподалёку от села Стеклянка, в небольшом песчаном карьере, почти на поверхности были найдены следы захоронения животного, рядом с которыми обнаружили удивительной сохранности керамический сосуд.

Нынешний полевой сезон краеведы Семея посвятили исследованию памятников Бескарагайского района. И не случайно, ведь в этих местах, покрытых уникальным ленточным сосновым бором, на берегах полноводного Иртыша люди жили со времён каменного века. По крайней мере, многочисленные находки и археологические памятники говорят о том, что бор Прииртышья был местом обитания людей в течение многих тысяч лет.

А потому на одном и том же месте можно иногда обнаружить памятники совершенно разных эпох – от верхнего палеолита или бронзового века до небольших поселений предреволюционного периода, которые были оставлены жителями в эпоху лихолетья.

Впрочем, жизнь здесь кипела и до появления человека. Об этом говорят редкие, но очень интересные находки: например, кости мамонта, которые краеведы периодически обнаруживают в песчаных дюнах правобережной части Иртыша, где берег постоянно подмывается, представляя взору древние останки.

Вот и на этот раз, навестив так называемое кладбище мамонтов, исследователи родного края сразу же заметили прямо на поверхности песка выход небольших костей. Это и были останки мамонта.

При помощи саперной лопатки и криминалистического щупа удалось аккуратно извлечь из песка достаточно много фрагментов костяка доисторического животного.

Отметим, в прошлые годы краеведам повезло больше, когда они обнаружили чуть выше по реке огромный (целый!) зуб мамонта, что является большой редкостью.

Впрочем, им грех жаловаться: ведь главная находка дня, а то и года, их ждала впереди!

Переместившись к селу Стеклянка, расположенному в центре песчаных дюн, краеведы планомерно обследовали местность, потому что были сведения, что здесь уже находили любопытные артефакты. Но, как назло, степь в этот раз была чиста, как свежевымытая тарелочка! На поверхности не было даже завалящего фарфорового осколка. Лишь дважды повезло в редких булыжниках разглядеть грубо обработанные каменные орудия труда.

Совсем уже отчаявшись, краеведы отправились к бору, где продолжали поиски. Шедший несколько в отдалении от основной группы председатель общества Марат Сасанов встретил на своем пути небольшой песчаный карьер. Видимо, местные жители стали его совсем недавно разрабатывать для добычи песка.

По опыту зная, что такие разработки могут преподнести немало интересного, он тщательно исследовал карьер. И почти сразу практически на поверхности земли увидел выход костяка животного.

В предвкушении нового открытия Марат Сасанов позвал всех своих друзей, чтобы тщательно изучить обнаруженную находку. А чтобы сведения не были утрачены для науки, весь процесс небольшого разведывательного раскопа был снят на видео- и фотокамеры.

– Посмотрите, из-за того, что местные (жители) стали отсюда забирать песок, на поверхность вышел костяк животного. Скорее всего, это жертвенная лошадь, потому что при помощи металлоискателя я обнаружил нижнюю часть стремени. Но самое интересное мы сейчас увидим своими глазами! – заинтриговал краеведов Марат Сасанов.

Аккуратно раскопав мягкий песок, он расчистил керамический горшок, в подлинности которого сомневаться не приходится. Удивительна сохранность обнаруженного сосуда: он полностью цел, лишь на одном из боков имеются небольшие трещины. Внутри же сосуд был забит спрессованным мокрым песком, вычищать который никто из краеведов не решился, боясь повредить находку.

Интересна и форма керамического сосуда: донышко не плоское, а округлое, что позволяет предположить, что кочевники его использовали для приготовления пищи, устанавливая на камнях в золу прогоревшего костра.

Отметим, что уже в Семее краеведы расчистили его содержимое по всем правилам археологии. Для процедуры запаслись всем необходимым: приготовили мелкое сито, долотцо, кисти, ложечки и многое другое. Надев на руки перчатки для безопасности, краевед Павел Жуков приступил к работе.

Прежде всего, сосуд измерили. Он оказался небольшим: диаметр по венцу – 125 мм, высота – 150 мм. Несомненной особенностью стало круглое донышко и точечный орнамент, нанесённый при помощи палочки на верхнюю часть горшочка.

Аккуратно, шаг за шагом, Павел Жуков разрыхлял песок и высыпал содержимое в специально заготовленную ёмкость.

– Сохранность сосуда просто великолепная! Это большая редкость и большая удача. В истории нашего общества подобная находка встречается впервые, – пояснил краевед.

Процедура очистки заняла не более 20 минут, поскольку работали с максимальной осторожностью. Дело в том, что по мере очистки внутри сосуда обнаружилась ещё одна трещина, которую снаружи видно не было. Поэтому необходимо было как можно аккуратнее завершить процедуру, а после при помощи жгута сосуд аккуратно закрепили, чтобы трещина не расходилась дальше.

Скажем сразу: внутри ничего ценного не оказалось. Только корешки растений и мелкие осколки керамики.

Вполне возможно, что сосуд был помещён в могилу пустым или наполненным молоком или кумысом в качестве жертвенной пищи. Однако каких-либо следов органики обнаружить не удалось.

Уже в процессе выемки артефакта из песчаного «гнезда», где он пролежал не менее полутора тысяч лет, начались споры и предположения о его датировке и принадлежности какому-либо из населяющих Прииртышье племён.

Вначале, когда только показался рисунок на боку сосуда, были высказаны предположения, что он принадлежит племенам андроновской культуры, проживавшим здесь в эпоху бронзы.

Позже стало ясно, что стремена, обнаруженные рядом, были выкованы из железа, а значит, это могут быть уже более поздние племена. По предположению краеведа Павла Жукова, такие горшки могли использовать в хозяйстве сарматы (примерно III в. н. э.).

По мнению археолога и члена краеведческого общества Александра Долгушева, ритуальное захоронение можно отнести к ещё более позднему периоду Кимако-Кыпчакских каганатов, то есть, примерно, к IX–XI векам.

Ясно одно: благодаря случайной находке краеведы обнаружили новый, ранее неизвестный науке археологический памятник, скорее всего могильник воина, который необходимо исследовать профессиональным археологам.

И сделать это необходимо как можно скорее. Судя по тому, что здесь началась добыча песка, памятник истории может быть навсегда потерян для науки. Именно поэтому находкой краеведов заинтересовались археологи Университета им. Шакарима, и уже в ближайшее время они намерены выехать на место, чтобы произвести хотя бы первый этап раскопок.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей – Бескарагайский район