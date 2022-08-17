Что хранят архивы?

Казахстанские учёные ведут поиски сведений об Ахмете Байтурсынове и других деятелях партии «Алаш» в зарубежных архивах.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Комитета языковой политики Адилбек Каба, создана рабочая группа, состоящая из учёных-языковедов, литературоведов и историков для поиска и введения в научный оборот данных, хранящихся в зарубежных архивах об Учителе нации Ахмете Байтурсынове и других выдающихся деятелях движения «Алаш».

– Первая группа экспедиции из десяти человек, согласно плану и рекомендациям учёных-алашоведов, ахметоведов, посетила государственные архивы России в Москве и Санкт-Петербурге, а также в столице Татарстана – Казани, где занималась поиском трудов казахских просветителей, – отметил Адилбек Каба. – На сегодняшний день эти работы ведутся в Государственном архиве Оренбургской области и историческом архиве Омской области. С этой же целью планируется посещение архивов Ташкента, Троицка и Хельсинки.

По его словам, найденные новые данные, которые не были ранее опубликованы, войдут в запланированный сборник и станут достоянием общественности.

– Первые два месяца в рамках проекта будут посвящены исключительно организационной работе, а оставшиеся четыре месяца – поиску, технической обработке, экспертизе и разработке сборника соответствующих материалов из архивов, – добавил Адилбек Каба.

Напомним, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения общественного и государственного деятеля, просветителя, учёного Ахмета Байтурсынова. О мероприятиях, приуроченных к этому событию, и его праздновании на международном уровне под эгидой ЮНЕСКО сообщили во время заседания Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея.

В план подготовки и проведения 150-летия А. Байтурсынова включены международные, национальные и региональные мероприятия, направленные на популяризацию деятельности Учителя нации. К юбилею приурочено проведение Международного тюркологического конгресса с участием членов международной организации ТЮРКСОЙ, перевод избранных произведений Ахмета Байтурсынова на русский, английский и турецкий языки, издание 12-томного сборника его научных трудов.

Также в план вошли создание художественного фильма о жизни одного из лидеров партии «Алаш», проведение научных и реставрационных работ в его Доме-музее.

Отмечено, что в рамках юбилейных мероприятий в учреждениях образования страны пройдут научно-практические конференции, чтения, открытые уроки, тематические конкурсы и другие мероприятия, посвящённые творчеству и научным изысканиям Ахмета Байтурсынова.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников