Что год учебный нам готовит?

Увеличение продолжительности учебного года и сокращение каникул, переход на пятидневную учебную неделю, упразднение предмета «Самопознание». Какие ещё перемены ждут школьников?

По словам заместителя руководителя Управления образования Восточно-Казахстанской области Динары Шаухиной, самым главным новшеством в области образования является увеличение продолжительности учебного года. Теперь он будет заканчиваться 31 мая.

– Продолжительность учебного года увеличилась на две недели за счёт того, что сократились каникулы. Если ранее зимние каникулы составляли 11 дней, то теперь – девять. До девяти дней сократились и весенние каникулы, раньше они длились 12 дней. Летние каникулы теперь продлятся 92 дня, вместо 98. Продолжительность осенних каникул осталась прежней – семь дней, – сообщила Динара Шаухина. – Если сложить все дни выходных, праздников и каникул, выйдет, что дети будут учиться 173 дня, а отдыхать – 192. Поэтому, думаю, у родителей нет причин для беспокойства. Это сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку.

Не менее важная новость – все школы области без исключений перейдут на пятидневную учебную неделю. Таким образом, и дети, и учителя смогут отдыхать два дня в неделю – субботу и воскресенье. По словам Динары Шаухиной, никакие дополнительные занятия с привлечением педагогов и учащихся в выходные дни проводиться не будут. Отмечается, что это положительно скажется на качестве учебного процесса, на здоровье и самочувствии детей.

Изменилась и схема преподавания языковых дисциплин в начальной школе. Теперь в школах и классах с казахским языком обучения ученики в первом классе будут изучать только казахский язык, а в школах и классах с русским языком обучения – казахский и русский. Русский язык в школах с казахским языком обучения будет изучаться со второго класса. Английский язык учащиеся школ с казахским и русским языком обучения начнут осваивать с третьего класса.

Также в первом классе теперь в расписании появятся два предмета «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение» вместо «Художественного труда».

Вместе с тем в новом учебном году отменяется деление учащихся на подгруппы на уроках физкультуры. Ранее занятия физической культурой для мальчиков и девочек проходили раздельно. Теперь дети будут заниматься вместе. В Управлении образования ВКО заверили, что количество часов по этому предмету останется прежним.

– Во всех школах упразднён предмет «Самопознание», но внедрена новая ставка педагога-профориентатора. То есть учителя самопознания без работы не останутся. Приняты все меры, чтобы они продолжали свою деятельность без ущерба зарплате, – пояснила Динара Шаухина. – Ещё одним важным нововведением стало появление нового предмета «Глобальные компетенции». Его будут преподавать учителя истории и географии, то есть педагоги, которые владеют общими педагогическими навыками и знаниями.

По словам Д. Шаухиной, для детей из социально уязвимых слоёв населения на обучение в специализированных организациях образования выделены дополнительные квоты. Специализированные организации образования для одарённых детей будут вести дополнительный приём до 23 августа, поэтому у школьников ещё есть возможность сдать документы, принять участие в тестировании и поступить в одну из шести таких школ области.

До 25 августа продолжится и приём документов на бесплатное обучение в колледжах региона по востребованным специальностям. В этом году выделен госзаказ на 5156 мест. Всего в области функционируют 42 колледжа, где ведётся подготовка кадров по 60 специальностям.

Добавим, после разделения областей в Восточном Казахстане осталось 342 общеобразовательные школы. Впервые за парты в этом году сядут почти 10 тысяч первоклассников. В целом, с 1 сентября к учёбе приступят 95 тысяч детей. Также в ВКО трудятся 12 тысяч учителей. В новом учебном году свою трудовую деятельность начнут около 800 молодых специалистов, 223 из них получили образование бесплатно в рамках регионального проекта «Білікті маман».

– Школы к новому учебному году готовы. На проведение ремонтов было выделено порядка миллиарда тенге. В этом году в области появится пять новых школ. Ещё есть дети, которые проживают в населённых пунктах, где нет школ. Для этого утверждена схема подвоза. У нас имеются 83 автобуса. Все они в технически исправном состоянии, – сообщила Динара Шаухина. – В 17 школах региона начнут действовать 22 кабинета новой модификации. Таких кабинетов по области около 800. Кроме того, все дети получат бесплатные учебники. В настоящее время ведётся их поставка, школы уже начинают выдачу.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета