Члена Парламента Великобритании впечатлила организация выборов в Казахстане

Член Парламента Великобритании Даниэль Роберт Кавчински рассказал, чем его впечатлила организация выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я являюсь первым членом Парламента Великобритании, который родился в Польше, в некогда коммунистической стране, поэтому я особо заинтересован в том, чтобы понять, как посткоммунистические или постсоветские государства стремятся к демократии. Мы с особым интересом относимся к демократическим процедурам Великобритании и мы хотим работать в партнерстве с теми странами, которые обеспечивают верховенство права, демократические процессы. Хочу выразить комплимент в адрес казахстанского народа за волю работать совместно и за то, что за такой короткий период времени после распада Советского Союза смогли создать функционирующую демократию. Это стоит отметить в отношении народа Казахстана. Есть определенные фишки ваших избирательных участков, которых нет у нас. Мне бы хотелось рассказать об этом, когда вернусь в Великобританию», — поделился Даниэль Роберт Кавчински.

Его также впечатлило то, что выборы проводятся в выходной день, тогда как в Великобритании выборы проводятся в четверг.

«Во-первых, выборы проводятся в воскресенье. У нас всегда выборы проводятся по четвергам, а люди в этот день на работе, заняты другими вопросами. Поэтому это очень интересно. Обычно это день для отдыха. У людей больше времени, чтобы принять участие в выборах. Мне показалось это очень интересным. Также я увидел медиков во всех избирательных участках, в которых я побывал. Это говорит о том, что ваше государство учитывает определенные обстоятельства. Например, в зимнее время, если пожилые пошли голосовать, а у них есть проблемы со здоровьем, то они могут получить медицинскую помощь. Это меня очень впечатлило. Я даже поговорил с врачами и это будет отражено в моем списке рекомендаций для нашего правительства», — отметил спикер.

Наблюдателю также запомнилось то, что на избирательных участках играла музыка.

«Наверное, это делается, чтобы избирательные участки стали приятным местом для времяпровождения. В Великобритании люди выглядят серьезно, никто ни с кем не разговаривает, они приходят, голосуют и уходят. Здесь же люди друг с другом разговаривали, фотографировались, голосовали и это делает весь процесс голосования более приятным для самих граждан. Даже семейный дух ощущается. Я не просто наблюдаю, многое узнаю и учусь. Думаю, многому можно поучиться у Казахстана», — добавил Даниэль Роберт Кавчински.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.