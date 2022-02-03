Вести из районов

Читают все!

03.02.2022
543

В центральной библиотеке Риддера прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню чтения вслух.

Учащиеся школ города приняли активное участие в одном из таких мероприятий под лозунгом «Чтение – это движение вперёд!». Ребята читали вслух отрывки из своих любимых книг.

О пользе чтения вслух рассказали педагоги и библиотекари. По их словам, при таком чтении улучшается память, дикция, формируется образное мышление, приобретается уверенность в себе. Подобный метод позволяет научиться легко и точно выражать свои мысли. Это способствует увеличению словарного запаса, кругозора. Также считается, что чтение вслух улучшает интеллект и напрямую влияет на успеваемость.

В библиотеке все желающие могли посмотреть и почитать рекомендуемые книги. Взрослым читателям предлагалось прослушать и прочесть вслух стихи и прозу известных классиков.

Ерик Абитов

Риддер

03.02.2022
543

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