Читающие школы

В Жарминском районе к 30-летнему юбилею Независимости РК открыты новые библиотеки.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется проект «Читающая школа – читающая нация», направленный на популяризацию чтения.

Сегодня библиотеки являются не только местом для чтения, но и своеобразными образовательными центрами, где можно получить знания, информацию и пополнить свой духовных багаж. Однако молодёжь в последнее время не стремится посещать их.

Популяризировать местные библиотеки решили в Жарминском районе. Так, в средней школе имени Т. Кобдикова и школе – детском саду имени Абая появились современные библиотечные комплексы. В них полностью обновили интерьер, провели хорошее освещение, а также существенно пополнили книжный фонд.

Первые посетители библиотек отметили, что в такой комфортной обстановке маленьким и взрослым читателям будет интереснее и удобнее черпать знания из книг.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район