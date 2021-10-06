Определены победители и призёры II областного конкурса «Читай и побеждай».

Состязание было организовано в рамках реализации республиканского проекта «Читающая школа – читающая нация» Управлением образования ВКО, ВК научно-методическим центром развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» совместно с областной библиотекой им. А. С. Пушкина.

Конкурс проводился в режиме онлайн среди учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений районов и городов области в целях повышения читательской активности и улучшения качества чтения, развития культурной и читательской компетентности детей, а также формирования у подрастающего поколения высоких духовно-нравственных ориентиров.

По информации организаторов, во время летних каникул школьникам был предложен к чтению ряд произведений зарубежных и казахстанских авторов, вошедших в перечень рекомендованных книг МОН РК. После участники должны были пройти онлайн-тестирование и написать эссе.

В отборочном этапе конкурса участвовали 580 учащихся со всего региона, из них 227 приняли участие в областном этапе.

По итогам двух туров были определены 39 призёров. Первое место заняли восемь ребят, второе – 12. Третье призовое место завоевали 19 школьников. Остальным вручили сертификаты от ВК НМЦРОиДО «Дарын».

На платформе ZOOM для призёров конкурса была организована встреча с авторами книг, казахстанскими детскими писателями Уларбеком Кабдоллаулы и Камшат Абилгазыкызы. В ходе мероприятия ребята задали авторам книг интересующие их вопросы.

Баян Аскар

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»