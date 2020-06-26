Читать модно!

В Усть-Каменогорске запустили онлайн-конкурс для книголюбов «Chteniye-20: Читаем! Форматируем! Цифруем!».

Он организован Центральной городской библиотекой имени Оралхана Бокея и Усть-Каменогорским городским филиалом партии Nur Otan. Принять участие в нем могут ребята от десяти до 18 лет. Предусмотрены три возрастные категории: от десяти до одиннадцати лет, от 12 до 14, от 15 до 18 лет.

Конкурсанту нужно рассказать о своих впечатлениях от прочитанных книг, используя электронную презентацию. Оформить её можно в виде видеоролика, костюмированного дефиле героев с монологами и диалогами, видеорассказа и резюме, эссе, викторины или головоломки. Материалы презентаций можно представлять на казахском, русском и английском языках.

– Оргкомитет определит победителей и призеров в каждой из трех возрастных категорий. Они будут награждены дипломами и призами. Кроме того, жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные номинации, – сообщила заместитель директора Центральной городской библиотеки имени Оралхана Бокея Жанат Жиенбекова.

Награждение состоится 30 августа в стенах

библиотеки. По итогам конкурса ЦГБ выпустит электронный сборник работ участников.

С подробным положением о проведении состязания книголюбов можно ознакомиться на сайте bokeylibrary.kz.

Отметим, конкурс пройдет с 1 июня по 30 августа.

Гульжан Естаева