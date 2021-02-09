53 школьника Восточно-Казахстанской области стали победителями областного онлайн-конкурса «Читай и побеждай».

Мероприятие прошло в рамках реализации республиканского проекта «Читающая школа». Его организаторами выступили Управление образования Восточно-Казахстанской области, центр «Дарын» и Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

Участниками онлайн-конкурса стали учащиеся 6 – 8 классов школ региона. Для прочтения ребятам была предложена зарубежная литература и произведения казахстанских авторов. После школьники приняли участие в викторине, которая и выявила победителей. Так, из трёх тысяч участников были определены 1176 призёров, в том числе 53 абсолютных победителя, которые ответили правильно на все вопросы.

– На зимних каникулах ребята посвятили время чтению художественной литературы, – отметила руководитель Управления образования Восточно-Казахстанской области Сайрангуль Жумадилова. – Подобный конкурс у нас проводится впервые, уверена, что в следующий раз желающих принять в нём участие будет намного больше.

Приятным сюрпризом для победителей конкурса стала онлайн-встреча с авторами книг – казахстанскими детскими писателями Толымбеком Әбдірайымом, Зирой Наурызбаевой и Мәди Айымбетовым.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева