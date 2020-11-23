Читаем вместе 

Читательская конференция в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» прошла в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова.

Онлайн-встречу «Давайте читать книгу года вместе» на платформе ZOOM организовала кафедра казахской, русской филологии и журналистики вуза. В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав, докторанты, магистранты и студенты кафедры.

Эта ежегодная республиканская акция нацелена на популяризацию казахской литературы, повышение интереса к чтению в обществе, а также содействие интеллектуально-духовному развитию подрастающего поколения.

Преподаватели кафедры призвали участников конференции познакомиться поближе с романом-эпопеей Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Напомним, он наряду с произведением Ануара Алимжанова «Возвращение учителя» признан главной книгой года для всеобщего чтения в Казахстане.

Вступительным словом читательскую конференцию открыл заведующий кафедрой, кандидат филологических наук Сакен Касенов. Также выступила директор научно-исследовательского центра «Абайтану», доктор филологических наук, профессор Айжан Картаева, которая подробно рассказала читателям о таком сложном и интересном разделе казахского литературоведения, как абаеведение.

Студенты тоже не остались в стороне. В ходе онлайн-встречи они представили свои доклады, останавливаясь на каждом томе романа и раскрывая самые разные темы – характер героев, этапы зрелости личности великого поэта Абая Кунанбайулыи другие.

Ания Есмухамет