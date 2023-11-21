Чистый сигнал

В двух отдалённых сёлах Восточного Казахстана появится цифровое телевидение.

В сёлах Жанаауыл и Жанаталап Тарбагатайского района с 22 ноября 2023 года появится цифровое телевидение.

Как сообщили в областном филиале АО «Казтелерадио», пока цифровое телевещание в этих сёлах будет осуществляться в тестовом режиме на базе станций Жанааулского и Жанаталапского РТС. В компании отметили, что каналы для просмотра будут доступны и в селе Сарыолен.

– Теперь у этих абонентов появятся сразу 13 цифровых телеканалов, таких как «QAZAQSTAN», «Хабар HD», «Хабар 24», «BALAPAN», «ЕЛ АРНА», «Kazakh TV», «ABAI TV», «Первый канал Евразия», «ALTAI», «QAZSPORT HD» и «МИР», – уточнили в АО «Казтелерадио».

Стоит отметить, что в отличие от «аналогового», «цифровой» сигнал устойчив к помехам и передаётся телезрителям без шума и искажений даже в самые отдалённые населённые пункты в первоначальном виде.

Более подробную информацию о способах подключения можно узнать, позвонив в Call-центр по номерам: 8(727) 258-15-00; 8-707-258-15-00; либо напрямую в Восточно-Казахстанский областной филиал АО «Казтелерадио»: 8(7232) 77-77-39, 8(777)064-1476.

Екатерина Скударнова